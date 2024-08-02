Крах Заходу передрікає французький історик Еммануель Тодд
2024-02-08    307

Крах Заходу передрікає французький історик Еммануель Тодд

Захід на чолі зі США чекає на крах. Такий висновок зробив Еммануель Тодд, легендарний французький історик, який спрогнозував розпад СРСР за півтора десятки років до цієї події. Інтерв’ю з вченим публікує Berliner Zeitung.

Еммануель Тодд відзначає занепад Заходу на різних рівнях. Якщо подивитися не на ВВП, роздутий сферою послуг, а на реальне промислове та сільськогосподарське виробництво Заходу, можна побачити величезну слабкість, каже він.

Ще більше питань викликають невдачі у сфері освіти, особливо у США. Рівень освіти в цій країні зменшується з 1965 року, зазначає вчений. Спостерігається скорочення числа студентів, а тести свідчать, що коефіцієнт інтелекту падає.

«Сьогодні в Америці часто готують не інженерів, а юристів та біржових маклерів. Я звернувся до цифр і виявив, що Росія, маючи вдвічі менше населення, готує більше інженерів, аніж США», — заявив соціолог.

Еммануель Тодд, Захід, історія
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