КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу

Пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» на українсько-молдовському кордоні тимчасово припинив оформлення громадян і транспортних засобів. Про це повідомила Митна служба Молдови, уточнивши, що обмеження запроваджено через технічні несправності в інформаційній системі Державної прикордонної служби України. Про дату повного відновлення роботи переходу наразі не повідомляється.

За інформацією молдовської сторони, збій виник у програмних комплексах, які забезпечують обмін даними та проведення прикордонних процедур. Через це тимчасово неможливо здійснювати оформлення осіб і транспортних засобів у звичному режимі. У митній службі зазначили, що компетентні органи працюють над усуненням проблеми та відновленням функціонування систем.

Мандрівникам, перевізникам і водіям рекомендували заздалегідь коригувати маршрути та користуватися альтернативним пунктом пропуску «Тудора — Старокозаче». Саме цей перехід наразі визначений як основний маршрут для перетину кордону в регіоні на період дії обмежень у Паланці.

КПП «Паланка — Маяки — Удобне» є одним із найбільш завантажених переходів між Україною та Молдовою. Він розташований на міжнародній трасі Одеса — Рені та відіграє важливу роль у сполученні південних регіонів України з Молдовою та країнами Балканського напрямку. Через цей пункт щоденно проходять тисячі громадян, легкові автомобілі, автобуси та вантажний транспорт.

Після початку повномасштабної війни в Україні значення молдовського напрямку для пасажирських і логістичних перевезень суттєво зросло. Через обмеження роботи окремих морських маршрутів та зміни транспортних ланцюгів кордон із Молдовою став одним із ключових шляхів для міжнародних перевезень, гуманітарних вантажів і транзиту товарів.

Тимчасове припинення роботи одного з найбільших прикордонних переходів може призвести до збільшення навантаження на сусідні КПП та утворення черг на альтернативних маршрутах. Найбільший вплив обмеження можуть відчути перевізники, які працюють на напрямках до Румунії, Болгарії та інших країн Південно-Східної Європи.

У молдовській митній службі закликали громадян стежити за офіційними повідомленнями прикордонних та митних органів обох країн. Інформація щодо відновлення роботи пункту пропуску буде оприлюднена після завершення технічних робіт і стабілізації функціонування інформаційних систем.

Інцидент вкотре демонструє залежність сучасної прикордонної інфраструктури від цифрових сервісів та інформаційних платформ. Навіть короткочасні технічні збої можуть впливати на міжнародний рух людей і вантажів, особливо на найбільш завантажених ділянках державного кордону.