КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу
2026-13-06    60

КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу

Пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» на українсько-молдовському кордоні тимчасово припинив оформлення громадян і транспортних засобів. Про це повідомила Митна служба Молдови, уточнивши, що обмеження запроваджено через технічні несправності в інформаційній системі Державної прикордонної служби України. Про дату повного відновлення роботи переходу наразі не повідомляється.

В тему: Польща закриє автобусний рух через «Шегині – Медика»

За інформацією молдовської сторони, збій виник у програмних комплексах, які забезпечують обмін даними та проведення прикордонних процедур. Через це тимчасово неможливо здійснювати оформлення осіб і транспортних засобів у звичному режимі. У митній службі зазначили, що компетентні органи працюють над усуненням проблеми та відновленням функціонування систем.

Мандрівникам, перевізникам і водіям рекомендували заздалегідь коригувати маршрути та користуватися альтернативним пунктом пропуску «Тудора — Старокозаче». Саме цей перехід наразі визначений як основний маршрут для перетину кордону в регіоні на період дії обмежень у Паланці.

КПП «Паланка — Маяки — Удобне» є одним із найбільш завантажених переходів між Україною та Молдовою. Він розташований на міжнародній трасі Одеса — Рені та відіграє важливу роль у сполученні південних регіонів України з Молдовою та країнами Балканського напрямку. Через цей пункт щоденно проходять тисячі громадян, легкові автомобілі, автобуси та вантажний транспорт.

Після початку повномасштабної війни в Україні значення молдовського напрямку для пасажирських і логістичних перевезень суттєво зросло. Через обмеження роботи окремих морських маршрутів та зміни транспортних ланцюгів кордон із Молдовою став одним із ключових шляхів для міжнародних перевезень, гуманітарних вантажів і транзиту товарів.

Тимчасове припинення роботи одного з найбільших прикордонних переходів може призвести до збільшення навантаження на сусідні КПП та утворення черг на альтернативних маршрутах. Найбільший вплив обмеження можуть відчути перевізники, які працюють на напрямках до Румунії, Болгарії та інших країн Південно-Східної Європи.

У молдовській митній службі закликали громадян стежити за офіційними повідомленнями прикордонних та митних органів обох країн. Інформація щодо відновлення роботи пункту пропуску буде оприлюднена після завершення технічних робіт і стабілізації функціонування інформаційних систем.

Інцидент вкотре демонструє залежність сучасної прикордонної інфраструктури від цифрових сервісів та інформаційних платформ. Навіть короткочасні технічні збої можуть впливати на міжнародний рух людей і вантажів, особливо на найбільш завантажених ділянках державного кордону.

автомобільний кордон, в'їзд в Україну, вантажні перевезення, виїзд за кордон, ДПСУ, збій системи ДПСУ, кордон з Молдовою, кордон України та Молдови, КПП Паланка, КПП Тудора, логістика Україна Молдова, митна служба Молдови, митний контроль, міжнародний транспорт, міжнародні перевезення, Молдова кордон, новини кордону, новини Молдови, Одеса Рені, Паланка Маяки Удобне, перетин кордону, подорожі до Молдови, прикордонна служба України, прикордонний контроль, пункт пропуску Паланка, пункти пропуску України, ситуація на кордоні, транспортні перевезення, Тудора Старокозаче, черги на кордоні
Останні новини
Weekly Ukraine Digest (June 7–13, 2026): Allied talks, new attacks, and prisoner exchanges

Weekly Ukraine Digest (June 7–13, 2026): Allied talks, new attacks, and prisoner exchanges
The week of June 7–13 was marked by continued diplomatic читать далее
13-06, 18:50
Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
14 червня 2026 року віряни відзначають день пам’яті пророка Єлисея, читать далее
13-06, 18:35
У Steam безкоштовно роздають три ігри з високими рейтингами

У Steam безкоштовно роздають три ігри з високими рейтингами
У сервісі цифрової дистрибуції Steam у червні 2026 року користувачам читать далее
13-06, 18:31
НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США

НАТО готує резервний план оборони Європи без участі США
У НАТО розпочали підготовку альтернативного сценарію захисту Європи на випадок читать далее
13-06, 18:12
РФ втрачає до 200 військових заради захоплення 1 кв. км, — експерт

РФ втрачає до 200 військових заради захоплення 1 кв. км, — експерт
Російська армія втрачає в середньому близько 200 військовослужбовців заради окупації читать далее
13-06, 18:10
Кандидатка в мери Кракова викинула прапор України у смітник

Кандидатка в мери Кракова викинула прапор України у смітник
Кандидатка на посаду мера польського Кракова Маріанна Шрайбер опублікувала у читать далее
13-06, 18:08
КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу

КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу
Пункт пропуску «Паланка — Маяки — Удобне» на українсько-молдовському кордоні читать далее
13-06, 18:02
Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак

Білий ромб на синьому фоні: що означає новий дорожній знак
Інформація про дорожній знак у вигляді білого ромба на синьому читать далее
13-06, 17:55
Працівник подав заяву на звільнення і не вийшов на роботу: що вирішив Верховний Суд

Працівник подав заяву на звільнення і не вийшов на роботу: що вирішив Верховний Суд
Верховний Суд України підтвердив важливу правову позицію щодо звільнення працівників читать далее
13-06, 17:52
Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння

Найдовший день 2026 року: коли в Україні настане літнє сонцестояння
В Україні найдовший день 2026 року припаде на 21 червня, читать далее
13-06, 16:56
МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів

МВФ вимагає від України підвищення комунальних тарифів
Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності поступового підвищення тарифів на читать далее
13-06, 14:22
Вчені попередили про ризик рекордної спеки у 2027 році

Вчені попередили про ризик рекордної спеки у 2027 році
Міжнародна група кліматологів повідомила про посилення природного кліматичного явища Ель-Ніньйо, читать далее
13-06, 12:17
ЄЦБ вперше за три роки підвищив ключові процентні ставки

ЄЦБ вперше за три роки підвищив ключові процентні ставки
Європейський центральний банк 11 червня ухвалив рішення підвищити три ключові читать далее
13-06, 12:15
Зеленський підписав закон про російську мову в Україні

Зеленський підписав закон про російську мову в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який виключає російську читать далее
13-06, 12:13
США розгромили Парагвай, а Канада встановила рекорд на ЧС-2026

США розгромили Парагвай, а Канада встановила рекорд на ЧС-2026
На чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який проходить у читать далее
13-06, 12:11
В Україні стартувала масштабна реформа військової служби

В Україні стартувала масштабна реформа військової служби
В Україні розпочалася масштабна реформа системи проходження військової служби у читать далее
13-06, 12:08
Німецька Diehl планує виробляти українські ракети Flamingo

Німецька Diehl планує виробляти українські ракети Flamingo
Німецька оборонна компанія Diehl Defence, відома як виробник систем протиповітряної читать далее
13-06, 12:05
Сергій Данилець: біографія та цікаві факти про блогера

Сергій Данилець: біографія та цікаві факти про блогера
Сергій Данилець — український фітнес-блогер, онлайн-тренер, спортсмен та медійна персона, читать далее
13-06, 12:00
Блогер Сергій Данилець розбив Aston Martin під Києвом

Блогер Сергій Данилець розбив Aston Martin під Києвом
У мережі з’явилися перші кадри дорожньо-транспортної пригоди на Київщині, внаслідок читать далее
13-06, 11:57
Магнітні бурі 13–14 червня: якою буде сонячна активність

Магнітні бурі 13–14 червня: якою буде сонячна активність
Упродовж 13–14 червня в Україні не прогнозується сильних магнітних бур, читать далее
13-06, 11:36
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції