Кожна 4 сигарета в Україні нелегальна

Кожна четверта сигарета в Україні походить з нелегальних джерел. Про це пише GAZETA WYBORCZA про тютюнову мафію в Україні.

За словами видання, Україна стала другим за величиною джерелом нелегальних сигарет у Європі.

Gazeta Wyborcza зазначає, що існує дві основні причини різкого зростання нелегального виробництва сигарет в Україні.

“Перша — правоохоронні органи абсолютно неефективні або не хочуть бути ефективними.

Друга причина — стрімко зростаючий акциз. Податки складають 70-80% роздрібної вартості пачки сигарет. Нелегальні виробники, звісно, їх не платять, що робить їхній бізнес прибутковим”, — зауважують журналісти.

Канал Headliines стверджує, що у 2022 році 64% виробництва “сірих сигарет” в Україні нібито припадало на ТОВ “Винниківська тютюнова фабрика” львівського бізнесмена Григорія Козловського. Також канал пише, що нібито ще один великий виробник нелегального тютюну — компанія United Tobacco, пов’язана з ексдепутатом Миколою Мартиненком.

Згідно з даними тютюнової промисловості, через втрату акцизного збору від “сірих цигарок” український бюджет щорічно недотримує понад 24 млрд гривень.