Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над першою ракеткою України Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції та вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу турніру серії Grand Slam.

Поєдинок між двома українками завершився перемогою Костюк у трьох сетах — 6:3, 2:6, 6:2. Матч став історичним для українського тенісу, адже вперше представниця України гарантувала собі місце у півфіналі Ролан Гаррос завдяки очному протистоянню двох українок на стадії чвертьфіналу.

Історичний матч для українського тенісу

Ще до початку зустрічі було відомо, що Україна вперше матиме свою представницю у півфіналі Ролан Гаррос завдяки тому, що Костюк і Світоліна зустрілися між собою у чвертьфіналі. Для обох спортсменок цей матч мав особливе значення, адже вони є лідерками українського жіночого тенісу останніх років.

Костюк активно розпочала поєдинок і вже на старті першого сету захопила ініціативу. Вона швидко створила комфортну перевагу, яку зуміла зберегти до завершення партії.

У другому сеті ситуація змінилася. Світоліна додала в агресії, скористалася помилками суперниці на подачі та зрівняла рахунок за сетами.

Доля путівки вирішилася у третьому сеті

Вирішальна партія проходила у напруженій боротьбі. Тенісистки неодноразово обмінювалися брейками, а боротьба за кожен гейм тривала до останнього розіграшу.

Ключовим моментом став відрізок за рахунку 3:2 на користь Костюк. Після цього вона змогла стабілізувати гру на власній подачі, виграла кілька важливих розіграшів та довела матч до перемоги. Остаточний рахунок третього сету — 6:2.

Після завершення зустрічі Костюк не стримала емоцій. Під час інтерв’ю на корті вона присвятила перемогу українцям, які продовжують жити та боротися в умовах війни. Також тенісистка окремо подякувала Світоліній за її внесок у розвиток українського тенісу та підтримку молодого покоління спортсменок.

Шлях Костюк до півфіналу

Для Марти Костюк нинішній Ролан Гаррос став одним із найуспішніших турнірів у кар’єрі. Напередодні українка здобула сенсаційну перемогу над третьою ракеткою світу, польською тенісисткою Іга Швьонтек, яка вважалася однією з головних фавориток турніру.

Саме завдяки цій перемозі Костюк уперше в кар’єрі дісталася чвертьфіналу Ролан Гаррос. Тепер українка зробила ще один крок уперед, встановивши нове особисте досягнення на турнірах Grand Slam.

Для Світоліної нинішній виступ також став черговим підтвердженням високого рівня гри. Перед виходом до чвертьфіналу вона перемогла швейцарку Белінда Бенчич та вдруге поспіль пробилася до вісімки найкращих на Ролан Гаррос.

У півфіналі Костюк зіграє з Андрєєвою

Наступною суперницею української тенісистки стане росіянка Мірра Андрєєва, яка також подолала чвертьфінальну стадію турніру. Перемога над Андрєєвою відкриє Костюк шлях до першого у кар’єрі фіналу турніру Grand Slam.

Незалежно від результату півфінального матчу, виступ Марти Костюк уже став історичним для українського тенісу. Вперше українська тенісистка зіграє у півфіналі Ролан Гаррос, а сама спортсменка продовжує боротьбу за найпрестижний титул у своїй кар’єрі.