Костянтин Темляк: актор теарту потрапив у секс-скандал
2025-10-08

У мережі розгорівся скандал навколо актора “Театру на Подолі” Костянтина Темляка

Колишня дівчина актора опублікувала в Instagram допис, у якому стверджує, що Темляк має алкогольну й наркотичну залежності, під час стосунків часто був у “неадекватному стані”, бив її, влаштовував емоційні гойдалки, контролював кожен крок і насміхався з її депресії й тривожного розладу.

Анастасія Соловйова розповіла й про досвід дівчини, яка була в стосунках з Темляком до неї: вона також пережила психологічне й фізичне насилля.

Своєю історією ще поділилась 17-річна дівчина. Manita надала скріншоти листувань дворічної давності (як стверджується, тоді Темляк вже перебував у стосунках зі своєю дружиною): актор пропонував їй с*кс утрьох й надсилав повідомлення інтимного характеру.

Костянтин Темляк відреагував на ситуацію. Він визнав вину, вибачився і заявив, що готовий понести юридичну й моральну відповідальність:

“У моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути. Якою, як виявилось, є насправді… Це правда, мені дуже соромно за свою слабкість і недорозвиненість у той період… Таких стосунків у мене після було ще декілька. Дуже ментально-нездорових стосунків”.

Костянтин Темляк, секс, скандал, Театр на Подолі
