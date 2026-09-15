Костянтин Гуменюк: біографія та цікаві факти про командувача Медсил ЗСУ

Костянтин Гуменюк — український військовий хірург, полковник медичної служби та доктор медичних наук. Він понад десятиліття працює з бойовою травмою та з 2019 року обіймав посаду головного хірурга Збройних сил України. Широку відомість Гуменюку принесли впровадження сучасних методів лікування поранених військовослужбовців і складні операції в умовах, наближених до бойових. У 2022 році він став лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона та був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. 14 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Гуменюка командувачем Медичних сил ЗСУ.

Біографія

Костянтин Віталійович Гуменюк народився у Вінниці. За даними відкритих біографічних матеріалів, йому 52 роки, а військову службу він розпочав у 2001 році у Військово-медичному клінічному центрі Повітряних сил ЗСУ. Професійний шлях у військовій медицині він пройшов від роботи ординатором відділення невідкладної хірургії до керівних посад у військово-медичній системі.

Гуменюк спеціалізується на абдомінальній та військово-польовій хірургії. У його професійній діяльності значне місце займають малоінвазивні методи, зокрема лапароскопія та торакоскопія, які застосовуються для лікування бойових поранень. У 2014 році він почав працювати безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції як старший передової лікарсько-сестринської бригади у складі 95-ї аеромобільної бригади.

У 2015 році Гуменюк був провідним хірургом 59-го військово-мобільного госпіталю. У 2017 році його призначили головним хірургом АТО, а у 2018–2019 роках він виконував обов’язки головного хірурга операції Об’єднаних сил. За його словами, у 2019 році він став головним хірургом Міністерства оборони, а після створення Командування Медичних сил — головним хірургом Збройних сил України.

Одним із найвідоміших епізодів його роботи стала операція у травні 2022 року в одному з військових мобільних госпіталів поблизу Бахмута. Гуменюк виконав лапароскопічне видалення нирки військовослужбовцю з вогнепальним пораненням та руйнуванням органу. Українські офіційні джерела називали це першою такою операцією в країні, проведеною в бойових умовах.

Ще одним напрямом роботи Гуменюка стало впровадження системи REBOA — реанімаційної ендоваскулярної балонної оклюзії аорти. Метод дозволяє тимчасово контролювати масивну внутрішню кровотечу, зокрема при тяжких пораненнях живота та таза. У 2022 році Гуменюк повідомляв, що українські військові хірурги вже застосовують REBOA у мобільних госпіталях, а для поширення технології він проводив практичні заняття та вебінари із залученням фахівців зі США і Канади.

У 2022 році Гуменюк отримав орден «За заслуги» III ступеня. В указі президента його відзначили за вагомий особистий внесок у надання кваліфікованої медичної допомоги та збереження життя людей в умовах воєнного стану, а також за професіоналізм. Того ж року він став лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона за роботу, присвячену організації екстреної медичної допомоги та лікуванню гострої крововтрати в умовах бойових дій і клінічній практиці.

До вересня 2026 року Гуменюк залишався головним хірургом ЗСУ та працював над розвитком військової хірургії. Зокрема, у травні 2026 року він повідомив про запуск проєкту «Телехірургія» у хірургічній службі Командування Медичних сил. Система дає змогу фахівцям у протишокових палатах або операційних військово-мобільних госпіталів у режимі реального часу консультуватися з хірургами вищого рівня.

14 вересня 2026 року Володимир Зеленський призначив Гуменюка командувачем Медичних сил ЗСУ. На цій посаді він змінив Анатолія Казмірчука, який очолював Медичні сили з листопада 2023 року. Призначення відбулося після багаторічної роботи Гуменюка саме в системі військової медицини та хірургічного забезпечення.

Цікаві факти

Гуменюк поєднує клінічну роботу з викладацькою та науковою діяльністю. У професійних матеріалах 2026 року його називають доктором медичних наук, хірургом вищої категорії та заслуженим лікарем України. Раніше у відкритих джерелах його характеризували як кандидата медичних наук; пізніші матеріали вже вказують на науковий ступінь доктора медичних наук.

У 2022 році лауреати премії імені Бориса Патона, серед яких був Гуменюк, вирішили передати призові кошти на потреби військового госпіталю. Йшлося про 300 тисяч гривень для кожного лауреата. Кошти спрямували на обладнання, яке використовується у приймальному, реанімаційному та хірургічному відділеннях.

Гуменюк публічно наголошував, що результат лікування тяжко пораненого значною мірою залежить від швидкості евакуації та правильного розподілу пацієнтів між етапами медичної допомоги. У його інтерв’ю значну увагу приділено так званій «золотій годині», сучасним підходам до зупинки кровотечі та організації роботи хірургів безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення.

У 2026 році Гуменюк також був залучений до розвитку роботизованої хірургії у військовій медицині. В інтерв’ю у вересні він розповідав про підготовку військових хірургів до роботи із системою Da Vinci та називав її впровадження у військовому госпіталі одним зі своїх професійних задумів. Йшлося про можливість використовувати роботизовані технології для складних оперативних втручань і подальшого розвитку хірургічної допомоги військовослужбовцям.

Поза професійною діяльністю перевірених відомостей про сім’ю Гуменюка, його дружину, дітей, батьків або приватні захоплення у відкритих авторитетних джерелах недостатньо. Тому ці дані не можна достовірно доповнювати припущеннями чи інформацією з неперевірених профілів.

Відповіді на питання про Костянтина Гуменюка

Хто такий Костянтин Гуменюк?

Костянтин Гуменюк — військовий хірург і полковник медичної служби. До вересня 2026 року він був головним хірургом Збройних сил України. 14 вересня 2026 року президент призначив його командувачем Медичних сил ЗСУ.

Скільки років Костянтину Гуменюку?

У відкритих публікаціях 2026 року зазначено, що Гуменюку 52 роки. Він родом із Вінниці. Точну дату народження надійні відкриті джерела, використані для цієї біографії, не наводять.

Де служив Костянтин Гуменюк?

Військову службу Гуменюк розпочав у 2001 році у Військово-медичному клінічному центрі Повітряних сил ЗСУ. З 2014 року працював у зоні АТО, у 2017 році став головним хірургом АТО, а у 2018–2019 роках — головним хірургом операції Об’єднаних сил. З 2019 року він очолював хірургічний напрям Медичних сил ЗСУ.

Чим відомий Костянтин Гуменюк як хірург?

Одним із найвідоміших його професійних досягнень стала лапароскопічна нефректомія в умовах прифронтового госпіталю у 2022 році. Того ж року він брав участь у впровадженні REBOA для контролю тяжких внутрішніх кровотеч. Гуменюк також розвиває малоінвазивну хірургію та телехірургію у військовій медицині.

Які нагороди отримав Костянтин Гуменюк?

У 2022 році Гуменюк був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. Того ж року він став лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона за роботу у сфері екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати. Він також має звання заслуженого лікаря України.