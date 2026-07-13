Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого
2026-13-07    106

Костянтин Грубич: біографія та цікаві факти про телеведучого

Костянтин Грубич — український журналіст, телеведучий, автор документальних і соціальних проєктів, який понад три десятиліття працює на українському телебаченні. Найбільшу популярність він здобув завдяки програмам, присвяченим якості товарів, безпеці харчових продуктів та журналістським розслідуванням. Його професійна кар’єра охоплює роботу на провідних українських телеканалах, зокрема Першому національному, «1+1» та СТБ. Грубич неодноразово ставав лауреатом телевізійних премій та відзначався за внесок у розвиток української журналістики. Окрім телевізійної діяльності, він активно займається просвітницькими проєктами та виступає з публічними лекціями.

Біографія

Костянтин Олександрович Грубич народився 20 серпня 1968 року в місті Полтава.

Після закінчення школи вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Професійну діяльність розпочав наприкінці 1980-х років ще під час навчання, працюючи у друкованих засобах масової інформації.

На українському телебаченні Грубич працює з початку 1990-х років. Одним із перших великих проєктів стала програма «Юнацька студія “Гарт”» на Українському телебаченні. Згодом він був ведучим низки інформаційних і пізнавальних програм, присвячених суспільним темам.

Широку популярність телеведучому принесла програма «Знак якості», яка виходила на телеканалі «Інтер». Проєкт був присвячений перевірці якості продуктів харчування, товарів повсякденного вжитку та послуг. Журналісти досліджували виробництво продукції, лабораторні дослідження та відповідність державним стандартам.

Пізніше Костянтин Грубич працював на телеканалах «1+1» та СТБ. Він став ведучим програми «Твій день», а також автором і ведучим проєкту «Знаю — споживаю», який присвячений питанням безпеки харчових продуктів, прав споживачів та контролю якості.

У різні роки журналіст працював над документальними матеріалами, репортажами та спеціальними телевізійними проєктами. Основними темами його роботи залишаються захист прав споживачів, журналістські перевірки та популяризація відповідального споживання.

Цікаві факти

Костянтин Грубич є одним із перших українських телеведучих, які зробили тему контролю якості товарів основою окремого телевізійного жанру. Його програми багато років поєднували журналістські розслідування, лабораторні дослідження та експертні висновки.

Особисте життя журналіста неодноразово опинялося в центрі уваги. Він одружений із журналісткою Світланою Грубич. Подружжя виховало дітей.

У 2014 році сім’я пережила трагедію — внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула їхня донька Ольга. Після цієї події телеведучий неодноразово публічно говорив про необхідність підвищення безпеки дорожнього руху та відповідальності водіїв.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Костянтин Грубич продовжив працювати в українському інформаційному просторі, займаючись журналістикою, просвітницькими проєктами та підтримкою волонтерських ініціатив.

У відкритих джерелах відсутня інформація про участь телеведучого у кримінальних провадженнях чи корупційних скандалах. Його професійна діяльність здебільшого асоціюється із журналістськими розслідуваннями та захистом прав споживачів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Костянтину Грубичу?

Костянтин Грубич народився 20 серпня 1968 року в Полтаві. Він належить до покоління українських журналістів, які почали працювати ще наприкінці радянського періоду та продовжили кар’єру вже в незалежній Україні.

Яку освіту має Костянтин Грубич?

Він закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Освіта стала основою його багаторічної роботи у сфері тележурналістики та документальних проєктів.

Де працював Костянтин Грубич?

За роки кар’єри журналіст співпрацював із Першим національним, телеканалами «Інтер», «1+1» та СТБ. Найвідомішими його проєктами стали «Знак якості», «Твій день» і «Знаю — споживаю».

Хто дружина Костянтина Грубича?

Дружиною журналіста є Світлана Грубич, яка також працювала у сфері журналістики. Подружжя багато років разом, однак деталі приватного життя вони розкривають лише частково.

Чим займається Костянтин Грубич зараз?

Журналіст продовжує працювати на телебаченні, бере участь у створенні соціальних і просвітницьких проєктів, веде авторські рубрики та активно висвітлює теми безпечного споживання, здорового харчування і громадянської відповідальності.

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