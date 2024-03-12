Короткозорість – це небезпечно

Експерти з університету Фліндерса в Австралії розповіли, чим небезпечна короткозорість у дітей. З’явилися дані їхнього звіту, сообщает Фраза.

У ньому йдеться про те, що порушення сну можуть бути згубним побічним ефектом короткозорості у дітей.

Вчені в ході своєї роботи проаналізували відмінності в часі вироблення мелатоніну (відомого як гормон сну), характеристиках сну та когнітивних функціях у 26 короткозорих та 14 не короткозорих дітей віком від 8 до 15 років.

Як сказано у висновках, якісний сон корисний для розвитку очей дитини, а вплив денного світла пов’язаний із виробленням мелатоніну, дофаміну та інших регуляторів, які допомагають регулювати циркадні ритми.

З’ясувалося, що у короткозорих дітей вироблення мелатоніну вночі знижено. З цієї причини вони частіше спостерігалися порушення циркадних ритмів: труднощі зі своєчасним засипанням і пробудженням.

Йдеться про те, що діти з міопією демонстрували зниження якості сну, про що свідчили часті нічні пробудження.

Резюмується, що дія сонячного світла в ході ігор на вулиці може налагодити сон дітей.