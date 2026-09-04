Конгрес США може відкласти нові санкції проти Росії до виборів
2026-04-09    145

Конгрес США може відкласти нові санкції проти Росії до виборів

Конгрес США, ймовірно, призупинить роботу над новим законопроєктом про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до листопадових виборів. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, на тлі скорочення термінів роботи нижньої палати та побоювань щодо можливих економічних наслідків документа.

Йдеться про законопроєкт із посиленими обмеженнями проти РФ, який раніше схвалив Сенат США. Документ передбачає розширення інструментів для запровадження нових заходів тиску на країну-агресора, однак його подальший рух у Палаті представників наразі залишається невизначеним.

За словами Джонсона, розгляд законопроєкту може бути відкладений до завершення листопадових виборів. Таким чином, питання про новий пакет санкцій ризикує залишитися поза порядком денним Конгресу на найближчий період, попри вже пройдений етап у Сенаті.

Однією з причин обережності в Конгресі стали побоювання щодо економічного ефекту санкцій. Додаткові обмеження можуть розширити повноваження президента США Дональда Трампа у сфері тарифної політики. У законодавців виникли побоювання, що використання таких інструментів матиме наслідки для міжнародної торгівлі та внутрішніх цін.

Окреме питання стосується нафтового ринку. Посилення санкцій проти Росії потенційно може вплинути на глобальні поставки нафти та створити додатковий тиск на ціни. Для американської адміністрації та законодавців це означає необхідність враховувати не лише зовнішньополітичний ефект нових обмежень, а й можливі наслідки для американських споживачів.

Ситуацію додатково ускладнює рішення Палати представників достроково завершити роботу перед канікулами. Нижня палата Конгресу піде на перерву на два тижні раніше, ніж передбачалося. Через це часові рамки для розгляду законопроєкту до перерви істотно скорочуються.

Якщо Палата представників не встигне винести документ на голосування, його подальший розгляд може бути перенесений на період після виборів. Це фактично відкладає ухвалення нового санкційного пакета та залишає без остаточного рішення питання про посилення економічного тиску на Москву.

Для законопроєкту важливим залишається і формат повноважень президента. Розширення можливостей Білого дому щодо тарифів є одним із аспектів, який викликає дискусії серед американських законодавців. Прихильники жорсткіших заходів проти Росії водночас розглядають санкції як інструмент впливу на її здатність фінансувати війну.

Майк Джонсон очолює Палату представників США з жовтня 2023 року. Представник Республіканської партії став спікером після відставки Кевіна Маккарті та відіграє ключову роль у визначенні порядку денного нижньої палати, зокрема щодо законопроєктів, які вже пройшли Сенат.

Листопадові вибори в США можуть суттєво вплинути на подальшу конфігурацію Конгресу та політичні умови для ухвалення санкційного законодавства. Тому рішення про перенесення розгляду документа фактично залишає його майбутнє залежним не лише від позиції адміністрації Трампа, а й від результатів голосування та розподілу сил у Конгресі.

Дональд Трамп, Конгрес США, Майк Джонсон, санкція, Сполучені Штати Америки, тариф
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