Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році

Українці й надалі можуть користуватися паспортом громадянина України у вигляді книжечки зразка 1994 року, адже законодавство не встановлює кінцевого строку його дії. Водночас у низці випадків власники таких документів зобов’язані оформити ID-картку. Одночасно у 2026 році змінилася вартість оформлення нового документа, а цифровізація державних послуг робить пластиковий паспорт дедалі більш затребуваним. Розбираємося, кому обов’язково потрібно обміняти паспорт-книжечку, скільки це коштує та які наслідки можуть виникнути, якщо цього не зробити.

Чи потрібно міняти паспорт-книжечку у 2026 році

Паспорт-книжечка залишається чинним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Державна міграційна служба наголошує, що власники документа зразка 1994 року можуть користуватися ним без обмежень, якщо не виникли передбачені законом підстави для його заміни.

Це означає, що масового обов’язкового переходу на ID-картки в Україні немає. Якщо документ перебуває у належному стані, усі дані залишаються актуальними, а фотографії були вклеєні вчасно, паспорт-книжечка продовжує діяти.

Водночас із розвитком електронних державних сервісів дедалі більше процедур адаптуються саме під сучасний формат документа. ID-картка містить електронний безконтактний носій інформації, що значно спрощує підтвердження особи під час отримання адміністративних, банківських та цифрових послуг.

У яких випадках ID-картка стає обов’язковою

Законодавство визначає конкретні ситуації, коли громадянин уже не може користуватися паспортом-книжечкою та повинен оформити новий документ.

До таких випадків належать:

Підстава Що відбувається Втрата або викрадення паспорта Оформлюється лише ID-картка Пошкодження документа Видається новий паспорт у форматі ID Зміна прізвища, імені або інших персональних даних Потрібно оформити ID-картку Помилка у персональних даних Документ підлягає заміні Не вклеєне фото після 25 або 45 років протягом одного місяця Паспорт-книжечка втрачає чинність і оформлюється ID

Особливу увагу Державна міграційна служба звертає на останній пункт. Якщо власник книжечки не вклеїв нову фотографію протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, паперовий документ перестає бути дійсним. У такому разі вклеїти фото вже неможливо — потрібно оформлювати ID-картку.

Скільки коштує оформлення ID-картки у 2026 році

У 2026 році вартість оформлення нового паспорта зросла. Остаточна сума залежить від терміновості виготовлення документа.

За стандартною процедурою оформлення протягом 20 робочих днів громадяни сплачують 618 гривень. Із цієї суми 492 гривні становить вартість бланка документа, решта — адміністративний збір.

Якщо документ необхідно отримати швидше, оформлення протягом семи робочих днів коштує 988 гривень.

Окремо необхідно враховувати оплату сервісних послуг державного підприємства, яка у 2026 році становить 650 гривень. Саме тому фактичні витрати можуть бути суттєво вищими за базову вартість адміністративної послуги.

На який строк видають ID-картку

Термін дії документа залежить від віку власника.

Повнолітнім громадянам України ID-картка видається строком на 10 років. Після завершення цього періоду документ необхідно замінити.

Для українців, які досягли 65-річного віку, законодавство передбачає безстрокову ID-картку. Це дозволяє уникнути подальших процедур переоформлення документа.

На відміну від паспорта-книжечки, новий документ не потребує вклеювання фотографій після досягнення певного віку. Оновлення здійснюється лише після завершення строку його дії або у випадках, передбачених законодавством.

Чому українці дедалі частіше переходять на ID-картки

Попри те, що паспорт-книжечка залишається чинним документом, цифровізація державних сервісів поступово змінює підхід до ідентифікації громадян.

ID-картка використовується під час отримання адміністративних послуг, оформлення біометричних документів, роботи з електронними державними сервісами та підтвердження особи через цифрові системи. Наявність електронного чипа дозволяє швидше перевіряти інформацію та мінімізує ризики підробки документів.

Крім того, сучасний формат документа займає менше місця, є стійкішим до пошкоджень та містить вбудовані механізми захисту персональних даних.

Роз’яснення

Чи дійсний паспорт-книжечка у 2026 році?

Так. Якщо документ не втрачений, не пошкоджений, містить актуальні дані та власник своєчасно вклеїв фотографії після 25 і 45 років, він залишається чинним.

Чи можна добровільно обміняти паспорт-книжечку на ID-картку?

Так. Громадяни можуть звернутися до Державної міграційної служби та оформити сучасний документ навіть без обов’язкових підстав.

Що буде, якщо не вклеїти фото після 25 або 45 років?

Після спливу одного місяця паспорт-книжечка втрачає чинність. Надалі відновити його неможливо — необхідно оформити ID-картку.

Висновок

Україна не встановила кінцевої дати дії паспортів-книжечок, тому їхні власники можуть і надалі користуватися документом без примусової заміни. Обов’язковий перехід на ID-картку відбувається лише у випадках, прямо передбачених законодавством: після втрати чи пошкодження документа, зміни персональних даних, виявлення помилок або пропуску строку вклеювання фотографії. Водночас цифровізація державних послуг і розширення сфери застосування електронних документів поступово роблять ID-картку основним форматом посвідчення особи в Україні.