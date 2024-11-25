Компанію Дмитра Бута “Пром-Техно Група” списали з рахунків: без рішення суду виставили штраф, – ЗМІ

У ЗМІ пройшла інформація, що Державна служба експортного контролю України у серпні цього року оштрафувала на 72 мільйони гривень ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», що нібито належить колишньому заступнику начальника Головного слідчого управління Національної поліції Дмитру Буту.

Як пише видання Антикорправда (цитуємо): “Повідомляється, що накладення штрафу — умисне приховування відомостей про кінцевого споживача товару військового призначення. Йдеться про контракт, укладений у 2023 році між «ПРОМ-ТЕХНОМ ГРУПУ» та чеською компанією STV GROUP. В рамках цієї угоди здійснювалося постачання 100 кулеметів КПВТ 14,5-мм на суму 71 938 440 грн. Але не все так однозначно.



Для здійснення контракту на постачання товарів військового призначення необхідно отримати від Державної служби експортного контролю України дозвіл на імпорт та Міжнародний імпортний сертифікат. Без цих документів не проходить жоден контракт на постачання озброєння.

У 2023 році «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» надала до Держекспортконтролю пакет документів, на підставі якого компанії було видано разовий дозвіл на імпорт №30206600 та Міжнародний імпортний сертфікат №30206601. Жодних причин для відмови та питань до компанії у Держекспортконтролю не було.

Проте 2024 року Держекспортконтроль виніс постанову №1/24 про накладення штрафу на ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» у вигляді 100% вартості контракту, тобто. 71 938 440 грн. У рішенні зазначалося, що за результатами розслідування підприємство у серпні 2023 року отримало дозвіл на імпорт зброї, надавши неправдиві відомості щодо призначення товарів для Сил оборони. Але у Силах оборони надання гарантій щодо отримання зброї не підтвердили.

«ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», у свою чергу, відмовилася визнавати провину та направила до Київського окружного адміністративного суду звернення з метою визнання ухвали Держекспортконтролю недійсним. У заяві компанія Бута повідомила, що здійснила постачання кулеметів, а роботи з їх встановлення на БТР-70 та БТР-80 мала виконувати НВК «Техімпекс». Представники ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА» також наголосили, що «Техімпекс» мав обговорити всі питання з підрозділами ГУР, тобто. із замовником та кінцевим одержувачем модернізованих бронемашин.



Цю справу веде суддя Вікторія Парненко, їй і належить визначити, хто правий і хто винен. Судове засідання, спочатку призначене на 4 вересня, ще не відбулося, проте ЗМІ вже встигли поспішно зробити висновки та накласти штраф на «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА».

Дмитро Бут пішов із Національної поліції, а спроби його дискредитувати досі тривають. Лише раніше його намагалися «очорнити» як непрофесійного слідчого, наприклад, власники телеканалу «Інтер», а тепер як ненадійного постачальника озброєння та корупціонера. Хоча, працюючи в Нацполіції, саме він був затятим борцем з корупціонерами”.