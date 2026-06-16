Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році
2026-16-06    147

Комітет ВРУ підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №15262, який передбачає продовження на 2027 рік підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50%. Про відповідне рішення 16 червня повідомив голова комітету Данило Гетманцев, зазначивши, що ініціатива може забезпечити додаткові надходження до бюджету в обсязі близько 50 млрд грн.

Законопроєкт пропонує зберегти спеціальний режим оподаткування банківського сектору ще на один рік. Крім продовження підвищеної ставки податку на прибуток, документ містить норму, яка забороняє фінансовим установам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів. У разі ухвалення ця зміна може збільшити базу для нарахування податку та відповідно обсяг коштів, що надходитимуть до державного бюджету.

За оцінкою Міністерства фінансів, реалізація положень законопроєкту дозволить поповнити зведений бюджет приблизно на 50 млрд грн за результатами податкових періодів 2027 року. Ці кошти можуть стати одним із додаткових джерел фінансування державних видатків у період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

Данило Гетманцев аргументував необхідність збереження підвищеного податкового навантаження тим, що банківська система демонструє високі фінансові результати навіть в умовах війни. За його словами, значна частина прибутків формується завдяки операціям із державними цінними паперами та іншими інструментами, пов’язаними з фінансуванням державного боргу. Він також навів дані, згідно з якими сукупні доходи 60 українських банків за підсумками минулого року сягнули 579,3 млрд грн.

Поточна ініціатива є продовженням політики спеціального оподаткування банківського сектору. Наприкінці 2025 року Верховна Рада вже підтримала закон про застосування 50-відсоткової ставки податку на прибуток банків у 2026 році. У березні 2026 року в парламенті почали обговорювати можливість поширення такого механізму і на наступний податковий рік.

У разі остаточного схвалення законопроєкту №15262 банківські установи будуть змушені враховувати нові податкові правила при фінансовому плануванні та формуванні резервів. Експерти зазначають, що рішення може вплинути на структуру прибутків сектору, однак остаточний ефект залежатиме від макроекономічної ситуації, динаміки кредитування, обсягів операцій із державними облігаціями та майбутньої монетарної політики.

Законопроєкт ще має пройти розгляд у сесійній залі Верховної Ради. Лише після його ухвалення народними депутатами та підписання президентом нові правила зможуть набути чинності та застосовуватися до податкових періодів 2027 року.

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