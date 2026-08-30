Комендантська година в Україні може бути змінена через нову тактику РФ

29 серпня 2026 року прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про підготовку змін до правил комендантської години та роботи міст під час тривалих повітряних тривог. Після наради за участю головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО уряд почав розробляти нові алгоритми реагування на зміну тактики російських атак.

За словами Корецького, тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку населення, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи та дитячі садки. Уряд планує адаптувати функціонування державних установ, економіки та критичної інфраструктури до ситуації, коли загроза може тривати значно довше, ніж окремий епізод атаки.

Окремо переглядатимуть підходи до комендантської години. Корецький також заявив про намір забезпечити цивільним доступ до оперативнішої інформації про повітряні загрози. При цьому він подчеркнув, що зміни мають відбуватися без створення додаткових ризиків для людей.

Ще один напрямок роботи стосується громадського транспорту та метро. Уряд хоче визначити алгоритми, за якими транспорт зможе працювати в умовах тривалих тривог, а підприємства та установи — організовувати робочі процеси з урахуванням безпекових обмежень. Конкретні правила та перелік можливих змін поки не оприлюднені.

За словами прем’єра, мета нових підходів — не допустити паралічу економічної активності великих міст через тривалі атаки. Йдеться не лише про продовження роботи бізнесу, а й про збереження логістичних маршрутів, функціонування міського транспорту та критично важливих служб. Пропозиції щодо змін уряд планує підготувати на початку наступного тижня.

Водночас перегляд комендантської години не означає її автоматичного скасування або скорочення в усіх містах. Чинний режим встановлюється відповідно до рішень військового командування та військових адміністрацій залежно від безпекової ситуації. Тому нові загальнодержавні алгоритми, якщо їх затвердять, можуть передбачати різні механізми для регіонів із різним рівнем загрози.

Корецький очолив Кабінет міністрів 16 липня 2026 року. Верховна Рада призначила його прем’єр-міністром 289 голосами. До призначення він працював у корпоративному секторі, зокрема очолював мережу АЗС WOG, а також займався проєктами розподіленої газової генерації.