Командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Станіслава Лучанова оголосили в розшук у межах кримінального провадження, що стосується викрадення та, за даними правоохоронних джерел, вбивства двох цивільних чоловіків. Інформацію про розшук підтвердило оперативне командування “Північ” після появи повідомлень про затримання дев’ятьох військовослужбовців бригади, серед яких є командир одного з батальйонів.

За даними, які оприлюднили українські медіа з посиланням на співрозмовників у Силах оборони та правоохоронних органах, інцидент стався в ніч проти 28 червня. За версією слідства, група осіб прибула до приватного домоволодіння в Київській області, звідки двох братів силоміць вивезли в невідомому напрямку. Родичі заявили, що після цього зв’язок із чоловіками було втрачено.

Пізніше джерела у правоохоронних органах повідомили, що кримінальне провадження стосується не лише викрадення людей. За їхніми даними, цивільних чоловіків після вивезення до Полтавської області було вбито. За цією ж версією, злочин міг бути пов’язаний із побутовим конфліктом, а викрадення нібито відбулося за наказом командира бригади. Офіційно ці обставини в суді поки не встановлені.

Оперативне командування “Північ” підтвердило, що Станіслава Лучанова розшукують. У повідомленні зазначено, що військовослужбовці, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими органами. Командування також заявило про готовність сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню.

За інформацією правоохоронних джерел, у справі вже затримано дев’ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади. Серед них, за попередніми даними, є командир батальйону. Про підозри, висунуті кожному із затриманих, офіційно наразі не повідомлялося.

Поліція Київської області публічно не коментувала перебіг розслідування. Сам Станіслав Лучанов також не відповів на звернення журналістів після появи інформації про кримінальне провадження.

Станіслав Лучанов очолив 155-ту окрему механізовану бригаду у лютому 2026 року. До призначення він обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку “Скеля”. 155-та бригада належить до нових механізованих формувань Сухопутних військ Збройних сил України, створених у період повномасштабної війни.

Подальший перебіг справи залежатиме від результатів досудового розслідування та процесуальних рішень правоохоронних органів. Якщо викладені слідством обставини отримають належне підтвердження доказами під час судового розгляду, справа може стати однією з найрезонансніших кримінальних справ за участю військовослужбовців ЗСУ за останній час. Водночас відповідно до принципу презумпції невинуватості всі особи, які фігурують у провадженні, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.