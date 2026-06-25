Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування
2026-25-06    99

Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування

Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Гаркавого відсторонили від виконання обов’язків після публікації журналістського розслідування про можливі випадки жорстокого поводження з мобілізованими військовослужбовцями. Рішення було ухвалене після початку перевірки в підрозділі, де правоохоронці та військове командування вивчають обставини смертей новобранців і повідомлення про порушення прав військових.

Інформація про можливі зловживання в полку набула розголосу після виходу матеріалу, в якому йдеться про щонайменше 26 смертей мобілізованих за останні шість місяців поза межами виконання бойових завдань. У розслідуванні також наведені свідчення про можливі побиття, утримання в дисциплінарних приміщеннях, неналежне надання медичної допомоги та інші дії щодо новобранців, які потребують правової оцінки.

Після появи цих даних у підрозділ прибули представники правоохоронних органів. Державне бюро розслідувань повідомило про проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин можливих правопорушень. Слідчі мають перевірити викладені факти, опитати свідків, проаналізувати документацію та визначити, чи були порушення законодавства з боку посадових осіб або військовослужбовців.

За рішенням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського до 425-го штурмового полку направлено комплексну перевірку. До її складу увійшли представники командування та профільних структур, які мають оцінити умови проходження служби, організацію підготовки особового складу, дотримання дисциплінарних процедур і забезпечення медичного супроводу військових.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» бере участь у виконанні бойових завдань у складі Сил оборони України. Підрозділ відомий залученням мобілізованих військовослужбовців, які проходять підготовку перед направленням до районів бойових дій. Саме умови служби новобранців стали предметом уваги журналістів та правоохоронних органів.

Відсторонення командира на період перевірки не означає встановлення його вини, однак дозволяє забезпечити незалежність розслідування та уникнути можливого впливу на свідків або службову документацію. Остаточні висновки щодо обставин подій можуть бути зроблені після завершення роботи слідчих і службових комісій.

У разі підтвердження фактів, викладених у розслідуванні, результати перевірки можуть стати підставою для кадрових рішень, дисциплінарних стягнень або відкриття кримінальних проваджень щодо причетних осіб. Наразі правоохоронні органи продовжують збір доказів, а командування Збройних сил очікує на результати комплексної інспекції підрозділу.

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