Командир «Тимура» розповів про конфлікт СБУ та ГУР у Києві

Командир спецпідрозділу «Тимур» Головного управління розвідки Міноборони заявив, що конфлікт між представниками СБУ та ГУР у Києві 2 вересня виник після затримання співробітниками Служби безпеки бойового командира одного з підрозділів розвідки. За його словами, військового утримували без офіційних звинувачень, а спроба домогтися проведення процесуальних дій відповідно до законодавства завершилася стріляниною.

За словами «Тимура», представники ГУР не знали причин затримання військовослужбовця, однак намагалися забезпечити дотримання передбаченої законом процедури. Командир заявив, що розвідники вимагали проведення подальших процесуальних дій у встановленому порядку.

«Бойового командира одного з підрозділів ГУР викрали. Викрали серед білого дня. Викрали співробітники СБУ. Його тримали без офіційних звинувачень», — заявив командир спецпідрозділу.

Він розповів, що під час загострення ситуації на місце прибув командир спецпідрозділу СБУ «Альфа». За словами «Тимура», разом вони обговорили подальші дії та досягли домовленості щодо продовження процесуальних заходів.

Однак після цього ситуація, як стверджує командир ГУР, знову загострилася. За його версією, інші співробітники СБУ почали затримувати представників розвідки та відкрили по них вогонь. «Тимур» заявив, що його підлеглі були без зброї та отримали наказ не реагувати на можливі провокації.

«Але, на жаль, після досягнення домовленості стосовно продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства, з невідомих нам причин інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до “Альфи” СБУ, почали затримання співробітників ГУР та відкрили вогонь без попереджень», — сказав він.

Командир закликав встановити відповідальних за інцидент. На його думку, обставини події мають з’ясувати Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Водночас він заявив, що поважає військовослужбовців СБУ, які виконують бойові завдання.

«Ніякі випадкові люди СБУ не мають дискредитувати досягнення бойових офіцерів», — наголосив «Тимур».

За його словами, військовослужбовці спецпідрозділу продовжують виконувати завдання на фронті. Окремі групи підрозділу, як заявив командир, наразі перебувають на різних ділянках фронту.

Окремо обставини конфлікту пов’язують із затриманням Степана Каплунова — заступника командира з бойової роботи «Російського добровольчого корпусу», який перебуває у підпорядкуванні ГУР Міноборони. За даними джерел, які наводило видання «Цензор.НЕТ», уночі співробітники СБУ привезли Каплунова до будинку на вулиці Шумського в Києві, де він проживав. Згодом біля будинку з’явилися представники ГУР.

Причини затримання сторони описують по-різному. Джерело, пов’язане із СБУ, заявило, що спецслужба отримала інформацію про можливі зв’язки Каплунова з ФСБ Росії та нібито мала докази цього. За цією версією, представники ГУР намагалися перешкодити затриманню військового. Водночас версія «Тимура» полягає в тому, що розвідка намагалася забезпечити проведення передбачених законом процесуальних дій.

Наразі публічно озвучені версії не дають змоги встановити всі обставини протистояння. Зокрема, залишаються відкритими питання щодо юридичних підстав затримання військового, характеру висунутих до нього претензій, обставин застосування зброї та дій представників обох спецслужб безпосередньо перед стріляниною. Остаточні висновки мають ґрунтуватися на матеріалах розслідування та процесуальних рішеннях компетентних органів.

ГУР є військовою розвідувальною службою у системі Міністерства оборони. До його структури входять підрозділи спеціального призначення, які виконують розвідувальні та бойові завдання. Спецпідрозділ «Альфа» входить до Центру спеціальних операцій «А» СБУ та залучається до операцій у сфері національної безпеки й боротьби зі збройними загрозами.

Степан Каплунов пов’язаний із «Російським добровольчим корпусом», який бере участь у бойових діях проти російських військ. РДК діє у взаємодії зі структурами української військової розвідки. Водночас у наданій інформації немає офіційно оприлюднених матеріалів кримінального провадження щодо Каплунова, тому твердження про його можливі контакти з російською спецслужбою наразі залишаються версією джерела.