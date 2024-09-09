Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон потрапив у «урановий» скандал

Як дізнався журнал Observer, ще прем’єром у 2022 році Джонсон таємно зустрічався з представниками американської компанії з видобутку урану Uranium Energy Corp.

А у травні цього року стало відомо, що Джонсон став директором її дочірньої фірми Better Earth, зареєстрованої у британському офшорі. Туди ж працевлаштувалась колишня помічниця Джонсона в уряді Шарлотта Оуен.

У канцелярії нинішнього британського кабінету після цього заявили, що тут може бути конфлікт інтересів – через «невідомий характер клієнтів Better Earth – зокрема, існує ризик того, що клієнт братиме участь у лобіюванні уряду Великобританії» через Джонсона та Оуен.

The Telegraph повідомляє, що за кілька днів до свого звільнення з посади прем’єра Джонсон оголосив про інвестиції 700 мільйонів фунтів у будівництво реактора Sizewell C. Одним із тих, хто привітав публічно цю новину, був засновник Uranium Energy Corp Амір Аднані.