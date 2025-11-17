Коли закінчиться війна в Україні? ЄК дала свій прогноз

У ЄК допускають, що війна в Україні може закінчитися наприкінці 2026 року. Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав ЄС щодо планування фінансової допомоги Україні на 2026-2027 роки.

“Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами МВФ — за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами — Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування”, — написала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що у жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов’язання “вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями”.