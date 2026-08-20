Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від ШІ

Штучний інтелект спрогнозував можливі терміни завершення війни Росії проти України та назвав 2027 рік найбільш імовірним періодом для припинення масштабних бойових дій. Відповідний прогноз було оприлюднено 18 серпня 2026 року у відповідь на запитання про максимальну тривалість війни.

За оцінкою ШІ, більшість міжнародних аналітиків розглядають кінець 2027 року як найбільш імовірне «вікно» для виснаження ресурсів сторін та припинення боїв високої інтенсивності. Водночас прогноз не означає гарантованого завершення війни саме в цей період.

«Аналітичні центри, розвідувальні спільноти та прогнозні платформи виділяють кілька часових рамок і визначають верхню межу максимальної тривалості високої інтенсивності боїв. Більшість міжнародних аналітиків вважають період наприкінці 2027 року найбільш імовірним «вікном» для виснаження ресурсів і припинення масштабних гарячих боїв», — йдеться у прогнозі ШІ.

Водночас штучний інтелект визначає більш тривалий часовий горизонт для війни нинішнього масштабу. За його оцінкою, бойові дії з масованими штурмами та високим рівнем використання військової техніки фізично можуть не тривати довше 2028–2030 років. Причиною названо можливе скорочення критично важливих ресурсів як у Росії, так і в Україні.

У прогнозі окремо розглядається 2027 рік як потенційно переломний. Серед чинників названо поступове вичерпання запасів техніки та боєприпасів радянського виробництва в Росії, можливі економічні обмеження, а також подальше нарощування виробництва озброєнь у Європі.

Ще одним фактором ШІ вважає зміну можливостей сторін на полі бою. Згідно з прогнозом, до 2027 року ні Росія, ні Україна можуть не мати достатніх ресурсів для проведення глибоких стратегічних наступальних операцій. Це, за версією моделі, здатне посилити тиск у напрямку зміни формату протистояння.

Імовірність замороження конфлікту у 2027 році ШІ оцінює у 40–50%. Ще 25–35% припадає на сценарій укладення угоди про припинення вогню, після якого можуть розпочатися тривалі переговори. Імовірність продовження війни на виснаження після 2027 року оцінюється у 15–20%.

Водночас прогноз передбачає і сценарій несподіваного завершення війни. ШІ зазначає, що великі збройні конфлікти не завжди закінчуються відповідно до заздалегідь визначених часових рамок. Зміна ситуації може бути спричинена подіями, які неможливо надійно закласти у довгострокову модель.

«Так, це цілком можливо. Більшість масштабних війн закінчується не за чітко розписаним графіком, а внаслідок системних зсувів або подібно до ефекту «чорного лебедя» (непрогнозованої події з величезними наслідками)», — припускає ШІ.

Як один із можливих механізмів штучний інтелект описує нелінійний розвиток подій. Накопичення економічних, військових та політичних проблем може тривалий час не призводити до помітних змін, однак після досягнення певного порогу ситуація здатна змінитися значно швидше.

Окремо у прогнозі розглядається найближча осінь. ШІ припускає, що вересень 2026 року може стати періодом чергового посилення повітряних атак і початку інтенсивної осінньо-зимової фази. Водночас модель вказує на можливе використання Росією балістичного озброєння, виробництво якого, згідно з наведеним прогнозом, було збільшено.

Серед міст, які можуть опинитися в зоні підвищеного ризику повітряних атак у вересні, названо Дніпро, Полтаву, Одесу, Київ, Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорськ та Слов’янськ. Цей перелік є прогнозною оцінкою ШІ та не означає підтверджених планів російських військових.

Прогнози штучного інтелекту не є самостійним джерелом розвідувальної інформації чи офіційним прогнозом розвитку війни. Їхня точність залежить від вихідних даних, закладених у модель, а також від здатності враховувати події, які неможливо передбачити заздалегідь.

Війна Росії проти України триває з 2014 року, а 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тривалість і характер бойових дій залежать не лише від військових ресурсів, а й від рішень російського та українського керівництва, обсягів міжнародної допомоги, стану оборонної промисловості та можливих дипломатичних домовленостей.