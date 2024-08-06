Коли можуть відмовити у е-рецепті і що робити?

Є три основні причини, коли вам можуть відмовити у е-рецепті:

Не укладена декларація

Наявність декларації з сімейним лікарем не є обовʼязковою умовою для отримання рецепта. Важливо лише, щоби пацієнт був зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо лікар відмовляє у виписці е-рецепта, необхідно звернутися до керівника медичного закладу. Якщо проблему не вирішено, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ (1677).

Лікар просить пацієнта, що отримує ліки постійно, з’явитися фізично на прийом

Одна з переваг електронного рецепта полягає в тому, що можна уникнути непотрібних візитів до лікаря, якщо немає термінової потреби. Проте наголошуємо ще раз, що рішення про доцільність візиту приймає лікар, тож варто дотримуватися його порад.

У закладі немає підключення до інтернету або нестабільне енергозабезпечення

У такому випадку в період воєнного стану лікар може виписати паперовий рецепт, якщо ви купуєте ліки власним коштом. Виняток становлять наркотичні ліки — їх відпускають винятково за е-рецептом.