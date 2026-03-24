Чіткої вікової межі, коли дітям можна сидіти на передньому сидінні авто, в ПДР України немає — усе залежить від зросту та умов перевезення. Тому при зрості до 150 см обов’язково потрібне автокрісло.

Основні вимоги:

Дітей зростом до 150 см можна перевозити лише в дитячих утримуючих системах (автокрісла/бустери) і переважно на задньому сидінні.

На передньому сидінні дозволено перевозити малюків у спеціальному автокріслі (з народження до ~3 років), встановленому спиною вперед.

Без автокрісла можна їздити на передньому сидінні лише при зрості від 150 см (незалежно від віку).

Заборонено: перевозити дітей на руках та дітей без ременів безпеки або в авто, не обладнаному ними.