Коли 17-річні українці мають стати на військовий облік?

Як розповіли представники ТЦК та СП, згідно із статтею 14 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників.

Тим, хто не стане на облік у встановлений термін, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак в ТЦК запевняють, що юнаки до 18 років і далі зможуть перетинати кордон зі стандартними документами та з військово-обліковим документом.