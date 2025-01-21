Коли 17-річні українці мають стати на військовий облік?
2025-21-01    702

Коли 17-річні українці мають стати на військовий облік?

Як розповіли представники ТЦК та СП, згідно із статтею 14 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників.

Тим, хто не стане на облік у встановлений термін, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак в ТЦК запевняють, що юнаки до 18 років і далі зможуть перетинати кордон зі стандартними документами та з військово-обліковим документом.

військовий облік, закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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