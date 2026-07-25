Колаген став одним із головних трендів світового ринку здоров’я

Світовий ринок продуктів із колагеном продовжує демонструвати стабільне зростання на тлі підвищеного інтересу до здорового старіння, профілактики вікових змін та підтримки опорно-рухового апарату. Для споживачів, які хочуть краще зрозуміти роль цього білка в організмі, детальний розбір того, що відбувається з колагеном із віком, доступний за посиланням. Зростання попиту на відповідну продукцію вже впливає на фармацевтичний, косметичний та харчовий сектори в багатьох країнах.

За оцінками міжнародних аналітичних компаній, глобальний ринок колагенових інгредієнтів і добавок продовжує збільшуватися завдяки старінню населення, популярності здорового способу життя та розвитку сегмента функціонального харчування. Виробники розширюють асортимент продукції, включаючи колаген до спортивного харчування, напоїв, косметичних засобів і спеціалізованих дієтичних продуктів. Найбільшими ринками залишаються Північна Америка, Європа та країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Фахівці наголошують, що колаген є одним із найпоширеніших структурних білків людського організму. Він входить до складу шкіри, кісток, сухожиль, зв’язок, судин та хрящової тканини. Із віком природний синтез цього білка поступово знижується, що вважається одним із факторів вікових змін організму. Водночас швидкість цих процесів залежить не лише від віку, а й від способу життя, харчування, впливу ультрафіолетового випромінювання, куріння, рівня фізичної активності та супутніх захворювань.

Медичні організації зазначають, що наукові дослідження щодо ефективності колагенових добавок тривають. Частина клінічних робіт демонструє потенційний позитивний вплив гідролізованого колагену на стан шкіри, еластичність тканин і функцію суглобів у певних групах пацієнтів. Водночас експерти підкреслюють, що результати можуть відрізнятися залежно від складу продукту, тривалості прийому, дозування та індивідуальних особливостей організму. Саме тому такі добавки не розглядаються як універсальний спосіб профілактики чи лікування захворювань.

Окрему увагу дослідники приділяють профілактиці передчасної втрати колагену. За словами лікарів, збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, вітаміну C, міді та цинку, захист шкіри від сонячного випромінювання, відмова від куріння і контроль хронічних запальних процесів можуть сприяти підтримці нормального синтезу структурних білків. Такі рекомендації входять до сучасних підходів профілактичної медицини та здорового старіння.

Аналітики зазначають, що інтерес до колагену вже виходить за межі косметичної індустрії. Зростає кількість досліджень у галузях спортивної медицини, геронтології, ортопедії та клінічного харчування. Це стимулює виробників інвестувати у нові технології виробництва, а регуляторів — посилювати вимоги до маркування дієтичних добавок і підтвердження заявлених властивостей продукції.