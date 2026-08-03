Клименко – секретар РНБО, Умєров – голова СЗР, – підписані укази
2026-03-08    108

Клименко – секретар РНБО, Умєров – голова СЗР, – підписані укази

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав укази про кадрові зміни у секторі безпеки й оборони. На сайті Офісу президента оприлюднено документи, згідно з якими Рустема Умєрова призначено головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка — секретарем Ради національної безпеки і оборони. Укази набирають чинності відповідно до визначеного в них порядку після офіційного опублікування.

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Призначення Рустема Умєрова відбулося після кількох тижнів обговорення його подальшої кар’єри в державному секторі. Раніше в політичних колах та медіа з’являлися повідомлення про можливе призначення Умєрова послом України у Сполучених Штатах, однак остаточне рішення президента передбачає його перехід до керівництва Служби зовнішньої розвідки. На момент оприлюднення указів інформації про нового міністра оборони або подальші кадрові рішення щодо цього відомства не було.

Ігор Клименко, який до цього очолював Міністерство внутрішніх справ, призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони. Секретар РНБО забезпечує координацію діяльності органу, який готує пропозиції президенту з питань національної безпеки та оборони, а також контролює виконання рішень Ради, введених у дію указами глави держави.

Кадрові рішення ухвалено на тлі продовження реформування системи безпеки та оборони, а також координації взаємодії між військовими, правоохоронними та розвідувальними органами. Очікується, що найближчим часом можуть бути оголошені й інші призначення, необхідні для завершення оновлення керівного складу окремих державних інституцій.

Служба зовнішньої розвідки України є спеціальним державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність за межами країни, збирає та аналізує інформацію, що стосується національної безпеки, а також бере участь у міжнародному співробітництві з партнерськими спецслужбами. Керівник СЗР призначається та звільняється президентом відповідно до Конституції та профільного законодавства.

Рустем Умєров працював міністром оборони з вересня 2023 року. До цього він очолював Фонд державного майна, був народним депутатом України IX скликання та входив до складу української переговорної групи з міжнародних питань. Ігор Клименко до призначення міністром внутрішніх справ очолював Національну поліцію, а після початку повномасштабної війни координував роботу структур системи МВС, до яких входять Національна поліція, Державна прикордонна служба та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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