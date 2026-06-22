Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єра Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня 2026 року в Лондоні оголосив про відставку з посади глави уряду та лідера Лейбористської партії після завершення внутрішньопартійних виборів, які мають визначити його наступника, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на заяву політика.

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Стармер заявив, що процес передачі влади відбудеться після обрання нового керівника Лейбористської партії, а сам він залишатиметься на посаді прем’єра до завершення перехідного періоду. За його словами, це необхідно для забезпечення стабільності уряду та безперервності роботи державних інституцій.

Внутрішньопартійні вибори в Лейбористській партії мають розпочатися 9 липня, а новий лідер, за очікуваннями, буде визначений упродовж літа. У партії, яка має більшість у Палаті громад, вже готують процедури висування кандидатів і проведення голосування серед членів та делегатів.

За інформацією британських медіа, Стармер повідомив, що передача влади має бути завершена до початку осінньої сесії парламенту у вересні. Він наголосив, що уряд продовжить виконувати поточні зобов’язання, включно з бюджетною політикою та міжнародними переговорами.

Фінансові ринки відреагували на заяву зниженням курсу фунта стерлінгів приблизно на 0,27% до 1,3202 долара США. Додатково зафіксовано зростання прибутковості британських державних облігацій, що аналітики пов’язують із посиленням політичної невизначеності у Великій Британії.

У фінансових звітах відзначається, що з початку року британська валюта втратила близько 3% вартості на тлі поєднання економічних і політичних факторів. Рішення Стармера додало короткостроковий тиск на ринок, зокрема в сегменті державного боргу.

У заяві для преси Стармер зазначив, що після завершення політичної кар’єри планує зосередитися на сім’ї. Він підкреслив, що забезпечить “впорядковану передачу влади” та співпрацюватиме з наступним керівництвом уряду для мінімізації політичних ризиків у перехідний період.