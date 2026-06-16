Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери
2026-16-06    99

Кінопрем’єри тижня в Україні: «Історія іграшок 5» та екшн-трилери

У кінотеатрах України цього тижня стартує показ сімейної анімації «Історія іграшок 5» від Pixar і Disney, а також двох кримінальних бойовиків — американського «Медвежа пастка» та гонконгського «Жива лють», тоді як у вибраних залах розпочинаються допрем’єрні сеанси комедії «Сусіди зверху» режисерки Олівії Вайлд, що формує оновлену тижневу афішу національного кінопрокату.

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«Історія іграшок 5» продовжує одну з найвідоміших анімаційних франшиз студії Pixar, у центрі якої цього разу конфлікт між класичними іграшками та сучасними цифровими технологіями. За сюжетом, діти дедалі більше занурюються у гаджети, що змушує героїв Вуді та Базза Лайтера знову боротися за увагу своїх власників і місце у їхньому житті. До озвучення повернулися Том Генкс і Тім Аллен, а постановкою займався Ендрю Стентон, відомий роботами над «У пошуках Немо» та «ВОЛЛ-І», який також входив до команди авторів оригінальної стрічки 1996 року.

Кримінальний трилер «Медвежа пастка» переносить дію до Лос-Анджелеса, де власник елітного нічного клубу опиняється у вирі конфлікту наркокартелів після невдалого пограбування напередодні продажу бізнесу. Головну роль виконав Рассел Кроу, а серед акторського складу також задіяні Люк Еванс, Ніна Добрев, Аарон Пол та Тереза Палмер. Режисер Деррік Борте поєднав елементи кримінальної драми та екшну, вибудовуючи історію навколо трансформації головного героя, який змушений відмовитися від планів спокійного життя.

Гонконгський бойовик «Жива лють» зосереджується на історії батька, який вирушає на пошуки викраденої доньки та об’єднується з чоловіком, що також розшукує свою дружину. Стрічка поєднує елементи кримінального трилера та бойових мистецтв, а в головних ролях знялися Мяо Се та Джо Таслім. Режисер Кендзі Танігакі, відомий роботою над постановкою трюків у міжнародних екшн-проєктах, створив фільм, який демонструвався на фестивалі в Торонто та привернув увагу жанрових критиків завдяки інтенсивній хореографії боїв і темпу оповіді.

Окрему увагу в українському прокаті привертає комедійна стрічка «Сусіди зверху» режисерки та акторки Олівії Вайлд, що є ремейком іспанської історії про дві подружні пари, які живуть по сусідству та поступово опиняються у незручній психологічній грі після вечері з несподіваними пропозиціями. У фільмі зіграли Сет Роген, Пенелопа Крус та Едвард Нортон, а сама Вайлд виконала одну з головних ролей, поєднавши акторську роботу з режисурою.

Кіноафіша тижня демонструє різке жанрове розширення прокату — від сімейної анімації до кримінальних екшнів і сатиричної комедії, що дозволяє залучити різні аудиторії та підтримати стабільний інтерес до кіноперегляду в кінотеатрах України. Вихід таких проєктів формує конкурентне середовище прокату та посилює присутність великих студійних і авторських робіт на одному екрані.

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