Кім Чен Ин пообіцяв Путіну поглиблювати підтримку Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин 14 вересня у листі до президента РФ Володимира Путіна заявив про намір поглиблювати співпрацю з Росією та пообіцяв незмінну підтримку Москві. Послання було відповіддю на привітання Путіна з 78-ю річницею заснування Північної Кореї. Про це 15 вересня повідомило державне агентство КНДР KCNA, інформацію підтвердило Reuters.

Кім Чен Ин заявив про готовність Пхеньяна «всебічно» розширювати відносини з Москвою, спираючись на дружбу, взаємодопомогу та союзницькі відносини між двома державами. Він також висловив упевненість у перемозі Росії у тому, що назвав «священною війною» за захист безпекових інтересів та міжнародної справедливості. Reuters оцінює цю заяву як таку, що стосується війни РФ проти України.

Окремо північнокорейський лідер заявив про «незмінну підтримку» Путіна та російського народу. Нове послання демонструє подальше зближення Пхеньяна і Москви, яке посилилося після укладення між країнами договору про взаємну оборону та участі північнокорейських військових у війні РФ проти України.

Схоже за змістом послання Кім Чен Ин направив і голові КНР Сі Цзіньпіну, який також привітав Пхеньян із річницею заснування держави. У зверненні до китайського лідера Кім пообіцяв розвивати традиційну дружбу та сприяти спільній соціалістичній справі. Водночас у зверненні до Путіна акцент був зроблений саме на розширенні стратегічної співпраці та підтримці Росії.

Військове співробітництво між Москвою і Пхеньяном уже вийшло за межі політичних заяв. Північна Корея почала направляти військовослужбовців до Росії наприкінці 2024 року. У квітні 2025 року Пхеньян офіційно визнав участь своїх військових у війні проти України. За оцінками західних і південнокорейських посадовців, до лютого 2026 року КНДР направила на підтримку російських сил близько 14–15 тисяч військових, а втрати північнокорейського контингенту оцінювалися приблизно у 6 тисяч осіб.

За даними української розвідки, станом на серпень 2026 року в Росії перебувало близько 8,5–8,6 тисячі північнокорейських військових. До складу нового контингенту, зокрема, входили інженери, сапери та близько 400 операторів безпілотників. Загалом через російську територію в межах ротацій, за оцінкою української розвідки, могли пройти близько 23–25 тисяч військовослужбовців КНДР.

У червні 2025 року Кім Чен Ин уже заявляв про безумовну підтримку позиції Росії щодо України та інших міжнародних питань під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Тоді північнокорейський лідер також заявив про готовність Пхеньяна виконувати положення договору між двома країнами.

Нинішня заява пролунала через кілька днів після виступу Кім Чен Ина на заходах до 78-ї річниці заснування КНДР. 9 вересня він подякував військовим, залученим до «закордонних військових операцій». KCNA пов’язала ці слова з участю північнокорейських сил у підтримці Росії, хоча безпосередньо назви країни у відповідному формулюванні не навела.

Поглиблення військової співпраці також супроводжується військово-технічними контактами. Українська розвідка повідомляла про присутність у Росії північнокорейських фахівців та постачання озброєння. Reuters у серпні писав про підготовку Пхеньяном ракетного підрозділу для відправлення до РФ, що розглядається у контексті подальшої військової підтримки Москви.

Подальші масштаби залучення КНДР до підтримки Росії залишаються предметом оцінок розвідок. Українські посадовці раніше заявляли, що Москва може розраховувати на додаткові десятки тисяч північнокорейських військових. Водночас точні строки та чисельність можливого нового розгортання публічно не підтверджені.