Кількість українських біженців у ЄС перевищила 4,3 млн

Кількість громадян України, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, станом на кінець травня 2026 року перевищила 4,3 мільйона осіб. Протягом місяця чисельність українських біженців зросла у 22 із 26 держав-членів ЄС, що застосовують механізм тимчасового захисту, тоді як скорочення зафіксували лише у чотирьох країнах.

Найбільший абсолютний приріст зареєструвала Італія, де кількість українців під тимчасовим захистом збільшилася на 6250 осіб, або на 15,3% порівняно з попереднім місяцем. Друге місце за приростом посіла Німеччина, яка прийняла ще 3610 громадян України, що відповідає збільшенню на 0,3%. В Іспанії показник зріс на 2295 осіб, або на 0,9%.

Водночас у кількох країнах Європейського Союзу кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася. Найбільше скорочення зафіксували у Болгарії, де число отримувачів такого статусу знизилося на 12 345 осіб, що становить 14,8%. У Польщі кількість українських біженців скоротилася на 3750 осіб, або на 0,4%, а у Франції — на 665 осіб, що відповідає зменшенню на 1,3%.

Динаміка може бути пов’язана з кількома чинниками, серед яких переїзд українців між країнами Європейського Союзу, повернення до України, отримання інших форм легального перебування або оновлення національних реєстрів. Остаточні причини змін можуть відрізнятися залежно від держави, оскільки кожна країна веде власний облік осіб, які користуються механізмом тимчасового захисту.

Механізм тимчасового захисту продовжує залишатися основним правовим інструментом підтримки українців, які залишили країну після початку повномасштабної війни. Він надає право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг і соціальної допомоги без необхідності проходження стандартної процедури отримання притулку. Такий режим був активований Європейським Союзом у березні 2022 року та неодноразово продовжувався рішеннями держав-членів.

Німеччина, Польща, Чехія, Іспанія та Італія залишаються серед країн, які прийняли найбільшу кількість громадян України після початку війни. При цьому внутрішня міграція між державами ЄС триває, оскільки українці змінюють країну проживання через працевлаштування, возз’єднання сімей, навчання або доступність житла й соціальних програм.

Оновлена статистика свідчить, що попри окремі випадки повернення або переїзду, загальна кількість українців, які користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, продовжує залишатися на високому рівні. Це означає, що питання інтеграції, забезпечення житлом, працевлаштування та фінансування програм підтримки українських біженців і надалі залишатиметься одним із ключових напрямів соціальної політики ЄС.