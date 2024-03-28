Кількість населення Землі скоротиться

Чисельність населення планети скоротиться вперше в історії після пандемії бубонної чуми в середині 14 століття. Про це пише The Telegraph.

Світові показники народжуваності досягли історичного переломного моменту та навряд чи відновляться, кажуть експерти Lancet.

Через це протягом найближчих десятиліть піде зниження населення планети, яке зараз становить трохи більше 8 млрд.

Для підтримки зростання населення жінки повинні народжувати в середньому по 2,1 дитини. У 2021 році світовий середній показник становив 2,23, але експерти кажуть, що він має стійку тенденцію до зниження і прогнозується зниження до 1,83 у 2050 році та 1,59 до 2100 року.

До 2100 проблема скорочення населення торкнеться країн, в яких проживає 97% населення Землі. Загалом у 26 країнах рівень народжуваності перевищуватиме смертність.

При цьому в розвитку країн рівень народжуваності вже зараз на порядок нижчий за цей показник. У Британії, наприклад, у 2021 році вже було 1,49.

До цього призвело підвищення освіти та рівня працевлаштування жінок, використання контрацепції та урбанізація.

Експерти заявили, що наслідки скорочення чисельності населення для суспільства будуть «величезними», оскільки людей похилого віку буде більше, ніж молодих, і це збільшить навантаження на служби охорони здоров’я та робочу силу.

Також може статися збільшення імміграції із країн, де все ще спостерігається «бебі-бум». А це в основному країни Африки.

Довідка. Епідемія чуми 700 років тому за оцінками істориків забрала життя 50 млн осіб, скоротивши тодішню чисельність людства з 400 до 350 мільйонів.