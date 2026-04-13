Кількість молодих учителів в Україні вдвічі скоротилася
2026-13-04

В Україні вдвічі скоротилася кількість молодих учителів: до шкіл іде менш ніж 20% випускників педагогічних спеціальностей, — заявив Сергій Бабак.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, за останні 10 років кількість учителів до 30 років зменшилася вдвічі, хоча щороку університети випускають близько 10 тисяч педагогів. Середній вік учителя нині становить 47–48 років.

Він наголосив, що ключ до вирішення проблеми — підвищення зарплат: близько 25 тис. грн на старті та 40–50 тис. грн із досвідом.

