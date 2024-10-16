Відомого футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Про це пишуть шведські ЗМІ.

За даними видання Aftonbladet, передбачуваний злочин стався 10 жовтня у готелі Bank у Стокгольмі. Заяву проти нападаючого мадридського «Реалу» подала жінка, яка звернулася за медичною допомогою до лікарні, яка спеціалізується на допомозі жертв сексуалізованого насильства.

Мбаппе відреагував на ці звинувачення, назвавши їх “фейковими новинами”, і пов’язав появу таких повідомлень з початком судових розглядів у його справі з “Парі Сен-Жермен”: спортсмен звинувачує свій колишній клуб у невиплаті зарплати та бонусів на суму €55 млн.