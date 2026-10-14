Кеті Захарія: дебют нової речниці Трампа в Білому домі висміяли у США

Перший брифінг нової речниці Білого дому Кеті Захарії, який відбувся 13 жовтня 2026 року у Вашингтоні, викликав критику американських медіа через коротку тривалість, обмежену кількість запитань і незручну обмовку посадовиці. Зустріч із журналістами тривала близько 14 хвилин, причому більшу частину часу Захарія читала заздалегідь підготовлений текст із похвалою на адресу президента США Дональда Трампа. Сам глава держави, попри негативні оцінки окремих видань, залишився задоволений її виступом.

На початку брифінгу Захарія заявила, що для неї велика честь працювати з Трампом і представляти його адміністрацію. Далі вона зосередилася на досягненнях президента та політичних пріоритетах його команди. За повідомленнями американських медіа, вступна частина тривала приблизно вісім хвилин, а на запитання журналістів залишилося близько п’яти хвилин.

Одним із найбільш обговорюваних епізодів стала обмовка під час відповіді про поєднання державної служби з вихованням чотирьох дітей. Захарія випадково назвала свого чоловіка президентом, після чого одразу виправилася. Інцидент викликав реакцію присутніх і швидко потрапив до новинних матеріалів про її дебют.

За даними американської преси, поставити запитання встигли представники лише кількох медіа, серед яких Breitbart, Fox News і Daily Mail. Після короткого раунду відповідей Захарія завершила брифінг. Такий формат викликав запитання щодо готовності нової речниці до регулярної роботи з пресою та її здатності відповідати на незручні запитання без заздалегідь підготовлених формулювань.

The Independent критично оцінило перший виступ Захарії, звернувши увагу на невпевнену подачу та передчасне завершення зустрічі. New York Post також написало про помітну нервозність посадовиці. The Daily Beast опублікувало критичний матеріал, у якому зазначило, що брифінг був насичений підготовленими тезами, але містив мало змістовних відповідей на актуальні питання.

Водночас президент США публічно підтримав нову речницю. Трамп позитивно відгукнувся про її виступ, попри критичні оцінки медіа. Така реакція контрастувала з висновками журналістів, які очікували від першого брифінгу більш повноцінної взаємодії з пресою.

Під час зустрічі Захарія також оголосила, що американська посолка в Греції Кімберлі Гілфойл має піти у відставку на прохання президента. Це стало одним із найважливіших політичних повідомлень брифінгу. Гілфойл раніше працювала телеведучою Fox News і була пов’язана з оточенням Трампа. Її діяльність опинилася під увагою медіа через повідомлення про можливі етичні порушення, які вона заперечувала.

Окрему дискусію викликали попередні публікації Захарії в соціальних мережах. Російський політичний блогер Рустем Агдамов заявив, що вона поширювала конспірологічні твердження, зокрема пов’язані з теорією Pizzagate, рухом QAnon, вакцинацією та президентськими виборами у США 2020 року. Ці звинувачення потребують перевірки за першоджерелами, тому самі по собі не є підтвердженням того, що всі наведені твердження справді публікувала Захарія.

Дональд Трамп оголосив про призначення Захарії 9 жовтня 2026 року. Вона замінила Керолайн Левітт, яка залишила посаду наприкінці серпня, пояснивши рішення бажанням приділяти більше часу родині. До переходу в Білий дім Захарія працювала старшою радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group, компанії, що управляє соціальною мережею Truth Social. Раніше вона також короткий час була речницею Міністерства внутрішньої безпеки США та регулярно виступала як політична коментаторка на консервативних телеканалах.

Захарія має юридичну освіту, здобуту в Університеті Пеппердайн, і виховує чотирьох дітей. Її призначення продовжило практику залучення до комунікаційної команди Трампа людей, які публічно підтримують його політичний курс. Надалі увага до її роботи залежатиме не лише від телевізійної подачі, а й від того, наскільки повно вона відповідатиме на запитання журналістів і пояснюватиме рішення адміністрації.