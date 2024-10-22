Керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров повʼязаний з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною?
2024-22-10    210

Керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров повʼязаний з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною?

Новий керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров нібито є фігурантом гучних скандалів та тягне за собою шлейф колишнього очільника СБУ Івана Баканова. Про це, як пише видання Інформатор, йдеться у розслідуванні «Конторський на прізвисько «Джек»: що відомо про керівника СБУ в Дніпропетровській області Дмитра Нєвєдрова.

Видання також зазначає, що кар’єрний шлях Нєвєдрова в СБУ нібито активно розвивався саме під час керівництва Івана Баканова і це викликає певні питання, адже звільнення самого Баканова відбулося на тлі серйозних звинувачень. 

«Нагадаємо, чинний голова СБУ Василь Малюк у 2022 році представив президенту Зеленському докази того, що в оточенні Баканова були особи, які співпрацювали з Росією та сприяли її вторгненню на територію України. У результаті цього в Україні оголосили про викриття так званої «кротоферми» в СБУ — мережі агентів, які діяли на користь Росії. З огляду на такі серйозні звинувачення, очікувалося, що всіх, хто мав зв’язок із Бакановим і обіймав високі посади в СБУ, звільнять або проведуть щодо них службові перевірки. Проте цього не сталося. Навпаки, деяким із колишніх соратників Баканова вдалося не лише зберегти свої посади, але й отримати нові призначення та підвищення. До таких осіб належить і Дмитро Нєвєдров, що ставить під сумнів прозорість і обґрунтованість таких рішень та викликає додаткові запитання щодо його впливу і зв’язків у СБУ», – наголошує автор статті. 

Розслідувачі нагадують, що вперше імʼя Нєвєдрова країна почула під час скандалу навколо елітного дому «Джек Хаус», де забудовник звів на 5 поверхів вище за дозволені, а керівництво СБУ нібито отримало там службові квартири. Одним із тих, хто отримав квартиру в “Джек хаусі”, був нібито і Дмитро Нєвєдров, через що в грудні 2019 року він нібито став фігурантом розслідування ДБР у цій справі.

Однак, із того часу розслідування не мало правових наслідків щодо фігурантів.
 
Автор статті зазначають, що Нєвєдров нібито активно захищав своє право на цю квартиру. За даними джерел видання, щоб обґрунтувати своє право на житло в “Джек хаусі”, він нібито намагався скасувати приватизацію квартири своєї матері заднім числом, щоб позбавити права власності як себе, так і своїх батьків. Квартира матері нібито була отримана ще у 1988 році, а приватизована у 2000-му. Метою цього позову, як зазначається, нібито могло бути забезпечення отримання квартири в “Джек хаусі”, але суд відмовив у задоволенні позову.
 
“Тобто, у позивача, як такого, вбачається суперечлива правова поведінка, з одного боку він заперечує законність факту передачі йому у власність частки квартири, з іншого він, будучи обізнаним про підстави набуття ним права власності, вчиняє дії, направлені на відчуження вказаної частки іншій особі із отриманням матеріальної вигоди в результаті вчиненого правочину”, — зазначено у рішенні суду. Серед причин відмови у задоволенні позову було те, що квартиру вони вже продали у 2020 році.

Окрім Нєвєдрова, цю квартиру нібито також отримав одіозний Павло Демчина, колишній перший заступник голови СБУ та екс-очільник відомого «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме, як пишуть, нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів. Той самий, стосовно якого НАБУ нібито розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем. За даними джерел видання, Дмитро Нєвєдров та Павло Демчина нібито є давніми друзями.

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