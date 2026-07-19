Казахстан засудив атаки на судна з нафтою в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Казахстану 19 липня виступило із заявою, в якій засудило атаки на судна, що перевозили нафту через інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі. У відомстві назвали такі дії “неприпустимим посяганням на економічні інтереси Республіки Казахстан” та заявили, що країна залишає за собою право вимагати відшкодування завданих збитків.

У заяві казахстанського МЗС зазначено, що інциденти сталися 17 та 19 липня. При цьому відомство не уточнило, яка саме сторона здійснила атаки. Одночасно Каспійський трубопровідний консорціум повідомив, що, за його інформацією, удари були завдані українськими безпілотниками. Незалежного підтвердження цієї інформації на момент оприлюднення заяв не було.

Астана також закликала до негайного припинення подібних атак та звернулася до міжнародних партнерів із проханням дати їм відповідну оцінку. У МЗС Казахстану наголосили, що безпечне функціонування транспортної інфраструктури має важливе значення для стабільності міжнародних поставок енергоносіїв та виконання експортних контрактів.

Каспійський трубопровідний консорціум є одним із ключових маршрутів експорту казахстанської нафти. Нафтопровід з’єднує родовища на заході Казахстану з морським терміналом поблизу Новоросійська, звідки сировина відвантажується танкерами на світові ринки. Через систему КТК транспортується основна частина казахстанського нафтового експорту, що робить її стратегічно важливою для економіки країни.

Заява Казахстану стала однією з найжорсткіших офіційних реакцій Астани щодо інцидентів, пов’язаних із функціонуванням КТК. У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що країна розглядає безпеку енергетичної інфраструктури як один із пріоритетів державної політики, а будь-які дії, які можуть перешкоджати експорту нафти, здатні завдати економічних втрат.

Можливі вимоги про компенсацію збитків поки залишаються на рівні заяви про наміри. Казахстан не уточнив, у якому правовому порядку може реалізувати це право та кому саме можуть бути адресовані відповідні претензії. Також не оприлюднювалися оцінки можливих фінансових втрат або масштабу пошкоджень, якщо такі були зафіксовані.

Каспійський трубопровідний консорціум об’єднує міжнародних акціонерів, серед яких державні структури Казахстану, російські компанії та великі міжнародні енергетичні корпорації. Стабільність роботи трубопроводу має значення не лише для Казахстану, а й для глобального нафтового ринку, оскільки через нього щороку транспортуються десятки мільйонів тонн нафти.

Інциденти в Чорному морі відбуваються на тлі триваючих ризиків для судноплавства та енергетичної інфраструктури в регіоні. Будь-які перебої у роботі маршрутів експорту можуть впливати на логістику постачання сировини, страхові витрати судноплавних компаній та ситуацію на міжнародному енергетичному ринку.