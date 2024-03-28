Цей кавовий формат набув миттєвої популярності відразу після того, як з’явився на прилавках магазинів. Його зручність гідно оцінили всі, хто любить провести час за чашкою гарячого напою, що бадьорить. А для ранкової кави це просто справжня знахідка. Адже не потрібно витрачати час на стандартні ритуали приготування, пов’язані, наприклад, із помелом та заварюванням у турці. Тим більше що вранці на це часто просто не вистачає часу.

Кава в стіках зручна, перш за все, тим, що є одноразовою порцією. Достатньо взяти кілька пакетиків із собою на роботу, навчання, у поїздку або на пікнік і заварити улюблений напій тоді, коли захочеться. У домашніх умовах це теж дуже зручно, тому що стик розрахований рівно на одну порцію. А це означає, що ви завжди отримуєте той самий смак, без ризику зробити каву більш гіркою або міцною.

Особливості стіків

Стікова упаковка виготовляється в основному з поліетилену, паперу та фольги. Ці матеріали мають відмінну стійкість до різних зовнішніх агресивних впливів (волога, сонце, температурні перепади). Внутрішня частина стіка піддається вакуумізації, що дозволяє максимально зберегти смакові та ароматичні властивості складу. Тому продукт відрізняється досить значним терміном зберігання, який може сягати трьох років.

Сучасні харчові технології забезпечують великий асортимент смакових поєднань, у тому числі досить екзотичних. Загалом можна виділити три основні категорії напоїв, які представлені у стіках.

Молочно-кавові. Розчинні. З натуральною меленою кавою у складі.

Перед вживанням краще ознайомитись з інформацією на упаковці. Оскільки, наприклад, у складі кавово-молочних сумішей зазвичай є цукор. Тому окремо додавати його не потрібно. Маса вмісту в таких стіках більше звичайної, тому для таких напоїв рекомендується брати чашку об’ємом побільше.

Нюанси приготування та вживання

Заварити таку каву може навіть дитина. Тому що для заварювання необхідно лише висипати вміст стику в чашку та залити гарячою водою. Для того, щоб напій вийшов максимально смачним, є кілька простих лайфхаків:

використовувати фільтровану, м’яку воду;

температура води має бути близько +92 °C;

якщо потрібно зменшити кислинку, спочатку залийте кавовий склад невеликим об’ємом холодної води.

Щоб досягти оптимального стану бадьорості та активності, важливо вживати напій помірно. Кофеїн, що міститься в ньому, бере участь у виробленні гормону радості – дофаміну. Але якщо вживати його дуже багато, то позитивний ефект може помітно знижуватися. Формат стіку гарний у цьому плані тим, що призначений для приготування лише однієї чашки.

Найкраще каву в стіках пити вранці та в обідній час, коли треба підбадьоритися. Крім цього, він позитивно впливає на самопочуття, активізує роботу мозку, нормалізує функціонування нервової системи. Для ранку добре підходять «чисті» сорти, з додаванням меленої кави. А ось у денний час можна побалувати себе якимось капучино чи лате зі смаком карамелі чи горіха.