Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку
2026-10-07    116

Катерина Тишкевич: біографія та цікаві факти про акторку

Катерина Тишкевич — українська акторка театру і кіно, телеведуча та модель, яка здобула популярність завдяки ролям у телесеріалах і телевізійних проєктах. Вона почала професійну кар’єру ще під час навчання в університеті, а першу широку популярність отримала після виходу серіалу «Безсмертник». Останніми роками ім’я акторки часто з’являється в медіа не лише через творчість, а й через боротьбу з важким захворюванням та відверті розповіді про стан здоров’я. Також значну увагу викликає її сімейне життя з українським актором Валентином Томусяком. Катерина залишається однією з найбільш упізнаваних українських акторок свого покоління.

Біографія

Катерина Ігорівна Тишкевич народилася 18 вересня 1994 року. За різними відкритими джерелами місцем народження вказуються Київ або Одеса, однак сама акторка неодноразово розповідала, що виросла в родині медиків, які не були пов’язані зі світом мистецтва. Її мати працювала лікарем-неврологом, батько — педіатром. Батьки розлучилися, коли Катерині був один рік.

У десятирічному віці вона вирішила стати акторкою, після чого почала навчатися у театральній студії. Паралельно брала участь у модельних конкурсах, стала переможницею дитячого конкурсу «Міні-міс Перлина Півдня», а також певний час працювала телеведучою програми «Тільки для дівчат» на одному з одеських телеканалів.

Після школи Катерина вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Першу професійну роль на сцені отримала ще студенткою у виставі «У пошуках радості».

Кар’єра в кіно розпочалася у 2013 році з епізодичної ролі в серіалі «Жіночий лікар». Згодом акторка зіграла у проєктах «Повернення Мухтара», «Швидка допомога», «Офіцерські дружини», «На лінії життя», «Підкидьки» та інших. Першою великою головною роллю стала Ірина Білоус у багатосерійній драмі «Безсмертник», після чого її популярність суттєво зросла.

Широкій аудиторії Катерина також відома за серіалом «Ніщо не трапляється двічі», який став одним із найрейтинговіших українських телевізійних проєктів останніх років.

Цікаві факти

Катерина Тишкевич одружена з українським актором Валентином Томусяком. Пара тривалий час перебувала у стосунках, а офіційно зареєструвала шлюб у 2019 році. Подружжя регулярно з’являється разом на світських заходах та ділиться спільними фотографіями. Наразі у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про дітей.

У 2022–2024 роках акторка відкрито розповідала про боротьбу з важким хронічним захворюванням. Через різке погіршення стану здоров’я вона потрапила до реанімації, проходила тривале лікування та реабілітацію. Катерина неодноразово наголошувала, що саме підтримка чоловіка допомогла їй пережити найскладніший період.

Окрім акторської діяльності, Тишкевич у дитинстві займалася моделінгом та працювала телеведучою. Вона також активно веде сторінки у соціальних мережах, де розповідає про творчість, здоров’я, подорожі та повсякденне життя.

У липні 2026 року Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк привернули увагу шанувальників спільною поїздкою до Львова, звідки опублікували серію фотографій, що викликали активне обговорення у соціальних мережах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Катерині Тишкевич?

Катерина Тишкевич народилася 18 вересня 1994 року. Її вік залежить від поточної дати, однак дата народження підтверджується біографічними джерелами. Вона належить до покоління молодих українських акторів, які почали активно працювати у 2010-х роках.

Хто чоловік Катерини Тишкевич?

Чоловіком акторки є Валентин Томусяк — український актор театру і кіно. Пара офіційно одружилася у 2019 році після кількох років стосунків. Вони часто разом відвідують культурні заходи та підтримують одне одного у професійній діяльності.

Які найвідоміші ролі Катерини Тишкевич?

Найбільшу популярність акторці принесли серіали «Безсмертник», «Ніщо не трапляється двічі», «Жіночий лікар», «Офіцерські дружини» та «На лінії життя». Саме після виходу «Безсмертника» вона отримала першу широку впізнаваність серед українських глядачів.

Чому Катерина Тишкевич тривалий час не знімалася?

Причиною стала тривала боротьба із серйозним захворюванням, через яке акторка проходила лікування та реабілітацію. Вона відкрито розповідала про цей період і не приховувала складнощів, з якими зіткнулася. Після покращення самопочуття Тишкевич поступово повернулася до публічного життя.

Чи є Катерина Тишкевич у соціальних мережах?

Так. Акторка активно веде сторінку в Instagram, де публікує фотографії зі зйомок, сімейного життя, подорожей та ділиться новинами про творчі проєкти. Також вона розповідає про власний досвід лікування та підтримує благодійні ініціативи.

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