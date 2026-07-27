Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку
2026-27-07    115

Катерина Шалупня: біографія та цікаві факти про юристку

Катерина Сергіївна Шалупня — українська юристка, начальниця юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад (УАРОР), уродженка Чернігова. Вона стала відома широкому загалу після повідомлень про її загибель 24 липня 2026 року внаслідок ракетного удару по Київській області. Шалупня працювала у сфері права, займалася питаннями місцевого самоврядування та брала участь у професійних і громадських ініціативах. Колеги згадували її як фахівчиню, яка працювала у юридичному напрямку та була частиною регіональної команди Харківщини.

Про Катерину Шалупню у відкритих джерелах доступна переважно інформація, пов’язана з її професійною діяльністю та обставинами загибелі. Даних про дату народження, зріст, деталі особистого життя, сімейний стан або хобі у публічному доступі немає. Ці відомості не поширювалися офіційно.

Біографія

Катерина Шалупня була уродженкою Чернігова. Вищу юридичну освіту вона здобула у сфері права, однак конкретні відомості про навчальний заклад та роки навчання у відкритих офіційних джерелах не оприлюднювалися.

Професійна діяльність Шалупні була пов’язана з юридичним супроводом роботи організацій та питаннями державного управління. Вона обіймала посаду начальниці юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад — організації, яка представляє інтереси органів місцевого самоврядування регіонального рівня.

Окрім роботи в УАРОР, Катерина Шалупня була пов’язана з Харківським регіоном. За інформацією, яку поширила народна депутатка Марія Мезенцева, Шалупня брала участь у роботі регіональної команди Харківщини та працювала у напрямку міжнародної політики.

Також повідомлялося про її участь у русі «Зе!Жінки» у Харківській області. Цей проєкт був створений як жіноча платформа політичної партії «Слуга народу» для розвитку жіночого представництва та громадської активності.

24 липня 2026 року Катерина Шалупня загинула внаслідок ракетного удару по об’єкту у Київській області, де перебували представники оборонної індустрії. За повідомленнями ЗМІ, вона була серед загиблих унаслідок атаки.

Прощання із Катериною Шалупнею відбулося у Києві у Володимирському кафедральному соборі. Після цього її мали поховати у рідному Чернігові.

Цікаві факти

Катерина Шалупня працювала у сфері права та місцевого самоврядування. Її основна професійна роль в УАРОР полягала у керівництві юридичним напрямком Секретаріату організації.

За повідомленнями колег, вона поєднувала юридичну діяльність із роботою у сфері міжнародної політики та громадських ініціатив. Народна депутатка Марія Мезенцева зазначала, що знала Шалупню через спільну роботу у Харківському регіоні та в межах жіночого руху.

Інформація про Катерину Шалупню стала публічною після ракетного удару по Київській області 24 липня 2026 року. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку Київщини було зафіксовано кілька ракетних пусків, частину цілей вдалося перехопити, однак були влучання.

Після повідомлень про загибель Шалупні УАРОР оприлюднила заяву про втрату співробітниці. У повідомленнях організації наголошувалося на її професійній роботі та внеску у діяльність асоціації.

Відомостей про публічні конфлікти, судові справи, кримінальні провадження або скандали, пов’язані з Катериною Шалупнею, у відкритих джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Хто така Катерина Шалупня?

Катерина Шалупня — українська юристка, яка працювала начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад. Вона займалася юридичним напрямком роботи організації та питаннями, пов’язаними з діяльністю органів місцевого самоврядування.

Чому про Катерину Шалупню стали писати у ЗМІ?

Увага до її особи зросла після повідомлень про загибель під час ракетного удару по Київській області 24 липня 2026 року. За даними відкритих джерел, вона перебувала серед людей, які загинули внаслідок атаки.

Де працювала Катерина Шалупня?

Вона очолювала юридичний відділ Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад. Також була пов’язана з Харківщиною та брала участь у регіональних громадських і політичних ініціативах.

Що відомо про освіту Катерини Шалупні?

У відкритих джерелах підтверджено, що вона була юристкою, однак детальна інформація про університет, спеціалізацію та роки навчання офіційно не публікувалася. Дані про освіту не доповнюються припущеннями.

Що відомо про особисте життя Катерини Шалупні?

Публічної інформації про її родину, шлюб, дітей або захоплення немає. Відомості, які поширювалися, стосуються переважно її професійної діяльності та обставин загибелі.

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