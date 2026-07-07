Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку
2026-07-07    33

Катерина Репяхова: біографія та цікаві факти про українську блогерку

Катерина Репяхова — українська блогерка, інфлюенсерка, підприємниця та дружина народного артиста України Віктора Павліка. Вона стала широко відомою завдяки активній присутності в соціальних мережах, де розповідає про сімейне життя, материнство, подорожі та власні проєкти. Після одруження зі співаком інтерес до її персони значно зріс, а кожна публічна поява чи висловлювання регулярно стає темою для обговорення в українському медіапросторі. Репяхова також займається організацією концертної діяльності чоловіка та розвиває власний бізнес. Останніми роками вона часто ділиться особистим досвідом виховання сина та розповідає про його реабілітацію.

Біографія

Катерина Репяхова народилася 13 червня 1994 року в Дніпрі. Інформація про її дитинство та шкільні роки у відкритих джерелах представлена обмежено. Після закінчення школи вона здобула вищу освіту у сфері міжнародних відносин та менеджменту.

Широку популярність Катерина отримала після знайомства з українським співаком Віктором Павліком. Їхнє знайомство відбулося у 2015 році під час одного з концертів артиста. Згодом Репяхова стала концертною директоркою Павліка, а їхні професійні стосунки переросли у романтичні.

У травні 2020 року пара офіційно зареєструвала шлюб. Через карантинні обмеження урочистостей практично не проводили, а пишне святкування відбулося пізніше. У червні 2021 року в подружжя народився син Михайло.

Окрім ведення блогу, Катерина займається підприємницькою діяльністю. Вона співпрацює з українськими брендами, створює рекламний контент, бере участь у публічних заходах та продовжує працювати над організацією концертів Віктора Павліка.

Після народження сина блогерка відкрито розповідає про особливості його розвитку. Вона повідомляла, що лікарі діагностували у хлопчика затримку мовленнєвого розвитку, після чого сім’я почала проходити комплексну програму реабілітації. Репяхова регулярно ділиться перебігом лікування та пояснює, чому вважає важливим говорити про такі проблеми публічно.

Цікаві факти

Катерина Репяхова та Віктор Павлік мають різницю у віці понад 28 років. Саме цей факт став однією з найобговорюваніших тем після того, як пара підтвердила свої стосунки.

Блогерка активно веде Instagram, де публікує матеріали про сімейне життя, виховання дитини, подорожі, моду та косметику. На її сторінку підписані сотні тисяч користувачів.

У різні роки Репяхова неодноразово ставала учасницею публічних дискусій через висловлювання про особисте життя, стосунки з чоловіком, виховання сина та відповіді критикам у соціальних мережах. Водночас вона неодноразово заявляла, що свідомо ділиться особистими темами, аби підтримати інших батьків.

Після народження Михайла Катерина почала більше говорити про раннє втручання, розвиток дітей та важливість своєчасної діагностики. Частину своїх публікацій вона присвячує власному досвіду проходження консультацій і занять із фахівцями.

Репяхова також займається благодійними ініціативами, бере участь у зборі коштів для українських військових та підтримує соціальні проєкти, про що регулярно повідомляє у своїх соціальних мережах.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Катерині Репяховій?

Катерина Репяхова народилася 13 червня 1994 року. У 2026 році їй виповнилося 32 роки. День народження блогерка традиційно відзначає у колі родини та друзів.

Хто чоловік Катерини Репяхової?

Чоловіком Катерини є український співак Віктор Павлік. Пара офіційно одружилася у 2020 році після кількох років стосунків. Репяхова також працює концертною директоркою артиста.

Чи є у Катерини Репяхової діти?

Так, у червні 2021 року в подружжя народився син Михайло. Блогерка регулярно розповідає про його розвиток, лікування та успіхи у реабілітації, підкреслюючи важливість своєчасної допомоги дітям із мовленнєвими труднощами.

Чим займається Катерина Репяхова?

Вона працює блогеркою, інфлюенсеркою, займається рекламою, підприємництвом та організацією концертної діяльності Віктора Павліка. Також створює контент для соціальних мереж і бере участь у благодійних ініціативах.

Де можна стежити за Катериною Репяховою?

Основною платформою для спілкування з аудиторією є Instagram. Саме там вона публікує новини про сім’ю, роботу, подорожі, материнство та нові проєкти. Крім того, її публікації часто цитують українські медіа.

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