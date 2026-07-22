Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку
2026-22-07    18

Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку

Катерина Остапчук (дівоче прізвище — Полтавська) — українська блогерка, підприємиця та медійна особа, яка здобула широку популярність після початку стосунків із телеведучим Володимиром Остапчуком. Вона активно веде сторінки в соціальних мережах, де ділиться особистим життям, підприємницькою діяльністю та взаємодією з аудиторією. Після одруження її прізвище стало одним із найпомітніших у світській хроніці українського шоу-бізнесу. Катерина регулярно бере участь у благодійних ініціативах та розвиває власні бізнес-проєкти. Попри публічність, частину інформації про своє приватне життя вона воліє не розголошувати.

Біографія

Катерина Полтавська народилася 24 червня 2000 року. У відкритих джерелах зазначається, що вона родом із Києва, хоча про її дитинство та родину відомо небагато. Сама блогерка неодноразово говорила, що не прагне публічно розповідати про більшість сімейних обставин. Відомо лише, що її батько є священнослужителем.

Публічну популярність Катерина здобула у 2022 році після того, як стало відомо про її стосунки з телеведучим Володимиром Остапчуком. Їхній роман розпочався невдовзі після розлучення шоумена з другою дружиною Христиною Горняк. Ці стосунки активно обговорювалися в українському медіапросторі.

У лютому 2023 року Катерина та Володимир Остапчук офіційно одружилися. За словами подружжя, рішення про реєстрацію шлюбу було спонтанним і відбулося без гучного святкування. Після весілля Катерина взяла прізвище чоловіка.

У грудні 2024 року в родині народився син Тимофій. Це перша дитина Катерини та третя дитина Володимира Остапчука. Після народження сина блогерка почала більше розповідати про материнство, хоча й надалі обмежує публікацію особистої інформації про дитину.

Окрім блогерської діяльності, Катерина займається підприємництвом. Вона веде власні комерційні проєкти, співпрацює з брендами та регулярно організовує зустрічі зі своєю аудиторією. Значна частина її контенту присвячена повсякденному життю, бізнесу та сім’ї.

Цікаві факти

Катерина молодша за Володимира Остапчука на 16 років. Саме різниця у віці стала однією з найбільш обговорюваних тем після того, як пара підтвердила свої стосунки.

Після початку роману з телеведучим блогерка неодноразово ставала учасницею публічних суперечок у соціальних мережах, зокрема навколо теми стосунків із колишньою дружиною Володимира Остапчука Христиною Горняк. Обидві сторони неодноразово коментували ситуацію у своїх соцмережах, що привертало увагу ЗМІ.

Катерина активно веде Instagram, де публікує матеріали про сімейне життя, подорожі, виховання сина, роботу та власні бізнес-проєкти. Її сторінка є основним майданчиком для спілкування з підписниками.

У 2024–2026 роках блогерка регулярно відповідала на запитання підписників про сім’ю та материнство. В одному з таких спілкувань вона повідомила, що в майбутньому не виключає народження ще дітей, якщо для цього будуть відповідні обставини.

Інформації про освіту Катерини Остапчук у відкритих офіційних джерелах практично немає. Також вона не розкриває деталі щодо свого хобі чи значної частини особистого життя.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Катерині Остапчук?

Катерина народилася 24 червня 2000 року. Її вік залежить від поточної дати. Саме після 2022 року вона стала широко відомою українській аудиторії.

Хто чоловік Катерини Остапчук?

Її чоловік — телеведучий, шоумен і радіоведучий Володимир Остапчук. Пара офіційно одружилася у 2023 році після кількох місяців стосунків. Вони регулярно публікують спільні фотографії та розповідають про сімейне життя.

Чи є у Катерини Остапчук діти?

Так. У грудні 2024 року Катерина народила сина Тимофія. Це її перша дитина.

Чим займається Катерина Остапчук?

Вона працює блогеркою та займається підприємницькою діяльністю. Також співпрацює з комерційними брендами та розвиває власні проєкти у соціальних мережах.

Де можна стежити за Катериною Остапчук?

Найактивніше вона веде сторінку в Instagram, де регулярно публікує нові дописи, історії та відповідає на запитання підписників. Саме через соціальні мережі Катерина найчастіше коментує події зі свого життя.

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