Катерина Осадча: біографія та цікаві факти про телеведучу

Катерина Осадча — українська журналістка, телеведуча та колишня модель, найбільше відома як ведуча програми «Світське життя» та проєктів «Голос країни» і «Голос. Діти». Вона народилася 12 вересня 1983 року в Києві та розпочала модельну кар’єру ще в підлітковому віці. У 2000-х Осадча перейшла в тележурналістику, а згодом стала однією з найвпізнаваніших ведучих українського телебачення. Після початку повномасштабної війни її професійна діяльність доповнилася гуманітарними та пошуковими проєктами, зокрема роботою зі зниклими цивільними. 7 жовтня 2026 року Осадча заявила, що наразі не планує виїжджати з Києва разом із молодшими синами, оскільки діти продовжують навчатися у столиці.

Біографія

Катерина Осадча народилася 12 вересня 1983 року в Києві. За даними телеканалу «1+1», її батько працював генеральним директором виробничого об’єднання «Київприлад», а мати була бібліотекаркою та займалася домашнім господарством. У шкільні роки Осадча займалася музикою і танцями, зокрема була учасницею хореографічного ансамблю «Соколи».

У 13 років Осадча почала професійно працювати моделлю. Вона навчалася у школі моделей агентства «Багіра», а вже у 14 років поїхала до Токіо на роботу. Пізніше модельні контракти привели її до Німеччини, Англії та Франції. Через міжнародні зйомки Осадча завершувала шкільну освіту за екстернатною формою. У 18 років вона припинила модельну кар’єру та повернулася до Києва, вирішивши перейти в журналістику.

Після повернення Осадча почала працювати у телевізійній журналістиці, зокрема як позаштатна кореспондентка Першого національного каналу. У 2005 році вона пройшла кастинг на телеканалі «Тоніс» і стала ведучою проєкту «Світські хроніки». У 2007 році почала вести програму «Світське життя» на Першому національному, а з серпня 2008 року проєкт виходив на «1+1». Саме «Світське життя» зробило Осадчу однією з центральних постатей українського телевізійного шоу-бізнесу.

Паралельно вона розвивала роботу у великих розважальних форматах. У 2011 році Осадча стала ведучою «Голосу країни», а у 2012 році долучилася до «Голосу. Діти». У різні роки вона також була ведучою інших телевізійних проєктів, а у 2017 році увійшла до складу журі модельного шоу «Модель XL».

Осадча має історичну освіту: вона заочно закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У публічних інтерв’ю телеведуча розповідала, що після повернення з модельної кар’єри свідомо обрала журналістику як професію, у якій планувала залишитися надовго.

У 2022 році Осадча започаткувала ініціативу з пошуку зниклих людей, яка згодом стала одним із напрямів роботи Фундації Катерини Осадчої. За даними самої фундації, проєкт об’єднує пошукову платформу, волонтерів, взаємодію з державними структурами, аналіз відкритих джерел та інформаційну підтримку родин. На сайті організації зазначено, що вже знайдено понад 3500 людей.

У 2026 році діяльність фундації охоплює також профорієнтацію молоді та підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування. Організація проводить публічні заходи щодо проблем зниклих безвісти та цивільного полону, а в червні 2026 року долучилася до Ukrainian Recovery Conference у Гданську, де представляла тему професійного майбутнього молоді.

Цікаві факти

Однією з найбільш упізнаваних рис телевізійного образу Осадчої стали незвичайні капелюхи, які вона носила під час світських інтерв’ю. Аксесуар став частиною її екранного стилю ще в період «Світського життя» і перетворився на один із символів програми.

До телебачення Осадча встигла попрацювати на міжнародному модельному ринку. У підлітковому віці вона знімалася та виходила на подіуми в різних країнах, а робота моделі дала їй досвід спілкування з іноземними командами ще до початку журналістської кар’єри.

Після народження першої дитини Осадча окремо працювала над дикцією та українською мовою. Вона звернулася до викладача, щоб удосконалити мовлення, вимову та голос, необхідні для роботи на телебаченні.

Осадча одружена з телеведучим, актором і продюсером Юрієм Горбуновим. У подружжя двоє синів — Іван, який народився у 2017 році, та Данило, народжений у 2021 році; старший син Осадчої Ілля народився у 2002 році в її першому шлюбі.

7 жовтня 2026 року Осадча розповіла про рішення залишатися з молодшими синами у Києві. За її словами, діти навчаються у столиці, а під час повітряних тривог перебувають у бомбосховищах; телеведуча водночас наголосила, що постійно хвилюється за них. Вона не назвала конкретної дати можливого виїзду та зазначила, що родина залишатиметься у столиці стільки, скільки це буде можливим.

Окремим напрямом роботи Осадчої у 2026 році стала популяризація історій зниклих цивільних. Фундація разом із FILM.UA працює над серіалом-антологією «Зниклі», прем’єра якого запланована на 2027 рік. Проєкт складатиметься із шести художніх історій, заснованих на досвіді родин людей, які зникли під час повномасштабної війни.

Відповіді на питання про Катерину Осадчу

Скільки років Катерині Осадчій?

Катерина Осадча народилася 12 вересня 1983 року. Станом на жовтень 2026 року їй 43 роки. Місце її народження — Київ.

Хто чоловік Катерини Осадчої?

Чоловік телеведучої — Юрій Горбунов, український телеведучий, актор і продюсер. Вони одружилися у 2017 році. У подружжя двоє спільних синів.

Скільки дітей у Катерини Осадчої?

Осадча має трьох синів. Старший Ілля народився у 2002 році, а двоє молодших — Іван у 2017 році та Данило у 2021 році. Молодші діти виховуються у шлюбі з Юрієм Горбуновим.

Де працювала Катерина Осадча?

До телебачення Осадча займалася моделінгом і працювала за кордоном. На українському телебаченні вона починала з Першого національного та телеканалу «Тоніс», після чого стала ведучою «Світського життя» на «1+1». Також вона працювала у форматах «Голос країни» та «Голос. Діти».

Чим Катерина Осадча займається зараз?

Окрім телевізійної діяльності, Осадча розвиває власну фундацію. Основні напрями організації — пошук зниклих цивільних, підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування, та профорієнтація молоді. У 2026 році фундація продовжує пошукову роботу й бере участь у проєктах, пов’язаних із майбутнім молоді та підтримкою родин зниклих.