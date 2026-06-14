Збірна Катару 14 червня 2026 року у матчі першого туру групи B чемпіонату світу з футболу-2026 у Північній Америці зіграла внічию зі Швейцарією з рахунком 1:1, відібравши очки у суперника завдяки голу капітана Буалема Хухі на 90+4 хвилині гри.

Матч проходив із перевагою швейцарської команди, яка відкрила рахунок на 21-й хвилині після реалізованого пенальті Брелем Емболо. Після цього Швейцарія контролювала хід зустрічі та утримувала мінімальну перевагу майже до завершення основного часу, не дозволяючи супернику створити значну кількість гольових моментів.

Розв’язка поєдинку настала вже у компенсований час, коли Катар організував останню атаку, що завершилася подачею в штрафний майданчик і точним ударом головою Хухі. М’яч після його пострілу перелетів воротаря та влучив у сітку, встановивши остаточний рахунок 1:1 і зафіксувавши одну з перших сенсацій турніру.

Для катарської збірної цей результат став історичним, оскільки команда вперше здобула очко на чемпіонатах світу. На попередньому мундіалі 2022 року, який відбувався у Катарі, господарі турніру не змогли набрати жодного очка, програвши всі матчі групового етапу та завершивши виступ на останній позиції.

Швейцарія, попри втрату перемоги на останніх секундах, продовжила свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонатів світу. Востаннє команда програвала в першій грі групового етапу ще у 1966 році, після чого стабільно набирає очки на старті турнірів, що залишається одним із найдовших показників серед європейських збірних.

Після першого туру в групі B сформувалася рівна турнірна ситуація, оскільки всі чотири команди — Швейцарія, Канада, Катар і Боснія та Герцеговина — завершили свої матчі з однаковим результатом 1:1. Це створило унікальну щільність у таблиці без жодного лідера або аутсайдера за різницею м’ячів.

У паралельному матчі ігрового дня Канада та Боснія і Герцеговина також поділили очки, що посилило рівність у групі перед наступними турами. Усі команди зберігають шанси на вихід до плей-оф, а наступні матчі 18 та 24 червня можуть суттєво змінити розподіл місць у квартеті.

Швейцарія зіграє проти Боснії і Герцеговини 18 червня, тоді як Катар зустрінеться з Канадою. У заключному турі групи B Канада гратиме зі Швейцарією, а Боснія і Герцеговина — з Катаром, що визначить підсумкову таблицю групового етапу.