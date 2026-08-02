Каша Сальцова: біографія та цікаві факти про співачку
2026-02-08    94

Каша Сальцова: біографія та цікаві факти про співачку

Каша Сальцова — творчий псевдонім Олександри Кольцової, української співачки, авторки пісень, журналістки, продюсерки та громадської діячки. Найбільшу популярність вона здобула як фронтвумен гуртів «Крихітка Цахес» і «Крихітка», які стали одними з найвідоміших представників української альтернативної сцени. Окрім музичної кар’єри, Кольцова активно працює у сфері культури, популяризації читання та екологічних ініціатив. Вона також відома своїми публічними виступами на теми освіти, медіа та розвитку громадянського суспільства. За роки творчості Каша Сальцова стала однією з найвпізнаваніших постатей сучасної української незалежної музики.

Біографія

Олександра Кольцова народилася 30 травня 1981 року в закритому військовому містечку Капустин Яр Астраханської області, де на той момент служили її батьки. Незабаром родина повернулася до Києва, де майбутня співачка провела дитинство та юність.

Навчалася у київському ліцеї «Наукова зміна», після чого вступила до Київського національного лінгвістичного університету. Закінчила виш за спеціальністю «французька та англійська мови і література». Знання іноземних мов згодом допомогли їй працювати у сфері журналістики, реклами та міжнародних культурних проєктів.

Наприкінці 1990-х років Кольцова стала вокалісткою гурту «Крихітка Цахес». Колектив швидко здобув популярність завдяки авторським україномовним композиціям, серед яких «Ангела, як я», «Всі джерела відкриті», «Деталь» та інші. Гурт існував близько десяти років і став одним із символів української альтернативної музики початку 2000-х.

Після припинення діяльності «Крихітки Цахес» у 2007 році музиканти створили новий гурт «Крихітка». Уже в 2009 році колектив випустив дебютний альбом «Рецепт», над яким працювали продюсери Дмитро Шуров та Юрій Хусточка. Пізніше гурт презентував низку синглів, серед яких «Донор», «Візитівка», «Без імені», «Струм» та інші.

Паралельно з музикою Кольцова працювала головною редакторкою журналу «Молоко», була ведучою на «Радіо Рокс», займалася копірайтингом у міжнародному рекламному агентстві McCann Erickson. Згодом очолила «Фундацію Дарини Жолдак», яка реалізує проєкти із популяризації читання серед дітей. Також входила до складу правління Національної суспільної телерадіокомпанії, де відповідала за розвиток розважального напряму.

За свою творчість Каша Сальцова двічі отримувала музичну премію «Непопса» як найкраща вокалістка, а гурт «Крихітка» був номінований на MTV Europe Music Awards у категорії Best Ukrainian Act.

Цікаві факти

Каша Сальцова — це сценічний псевдонім Олександри Кольцової. Він з’явився ще на початку творчої кар’єри й став значно відомішим за паспортне ім’я.

Співачка багато років підтримує екологічні ініціативи. Вона брала участь у кампаніях із відмови від одноразового пластику, популяризувала багаторазові екоторби та неодноразово виступала на екологічних форумах.

Кольцова є прихильницею філософії straight edge, що передбачає відмову від алкоголю, наркотиків та інших шкідливих звичок. У відкритих інтерв’ю вона також розповідала, що є вегетаріанкою.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України артистка активно займається волонтерською діяльністю, бере участь у благодійних концертах та інформаційних кампаніях на підтримку українського суспільства.

Інформація про особисте життя Каші Сальцової обмежена. Відомо, що вона перебуває у шлюбі, однак деталі про чоловіка чи дітей публічно практично не розголошує.

Відповіді на питання про Кашу Сальцову

Хто така Каша Сальцова?

Каша Сальцова — українська співачка, композиторка, журналістка та громадська діячка. Її справжнє ім’я — Олександра Кольцова. Найбільш відома як вокалістка гуртів «Крихітка Цахес» і «Крихітка».

Скільки років Каші Сальцовій?

Олександра Кольцова народилася 30 травня 1981 року. Її актуальний вік залежить від поточної дати.

Яку освіту має Каша Сальцова?

Вона закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю «французька та англійська мови і література». Освіта стала основою для її роботи у журналістиці та комунікаціях.

Чим займається Каша Сальцова, окрім музики?

Окрім концертної діяльності, вона працювала журналісткою, редакторкою, копірайтеркою та менеджеркою культурних проєктів. Також активно підтримує благодійні, освітні та екологічні ініціативи.

Які найвідоміші проєкти Каші Сальцової?

Найвідомішими музичними проєктами стали «Крихітка Цахес» і «Крихітка». Саме вони принесли артистці широку популярність, музичні нагороди та визнання серед шанувальників української альтернативної сцени.

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