Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм

У середині вересня 2026 року в українських супермаркетах знизилися ціни на картоплю: середня вартість кілограма становить близько 14,70 грн, тоді як у серпні середній показник був 18,27 грн. Зниження відбувається на тлі активного збору врожаю, який збільшує пропозицію овочу на внутрішньому ринку.

За даними цінового моніторингу, на 11–12 вересня кілограм картоплі в Auchan коштував 12,90 грн, а в Megamarket — 16,50 грн. Середня ціна за вересень на цей момент становить 15,03 грн, однак протягом більшої частини місяця показник тримався на рівні 14,70 грн.

У серпні ціни поступово знижувалися в міру надходження нового врожаю. На початку місяця середня вартість кілограма сягала 22–23,50 грн, а наприкінці серпня опустилася до 15,95 грн. За підсумками місяця середня ціна склала 18,27 грн, що на 6,05 грн менше за попередній рівень на початку серпня.

Основним чинником подальшої динаміки залишається збиральна кампанія. У міру масового збирання картоплі обсяги пропозиції на ринку збільшуються, що створює сезонний тиск на ціни. Водночас остаточний баланс між пропозицією та попитом стане зрозумілішим після завершення основного етапу робіт у полях.

За оцінкою голови Рівненської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрія Кузьмича, стабільніший рівень цін може сформуватися приблизно після 20 вересня. Саме до цього часу має завершитися період масового збирання і стане зрозумілим фактичний обсяг картоплі, доступний для продажу.

Ринок при цьому залишається неоднорідним за регіонами та якістю продукції. На Рівненщині оптові ціни становлять 12–15 грн за кілограм, причому дорожче продається якісна картопля в сітках. На Чернігівщині продукцію безпосередньо з поля пропонують дешевше — по 6–8 грн за кілограм залежно від сорту та характеристик товару.

На формування ціни впливають і результати врожаю. Цьогоріч урожайність картоплі в окремих регіонах виявилася нижчою через посушливі погодні умови. Водночас різниця між областями значна: на півночі Рівненщини показники врожайності кращі, ніж у південній частині регіону.

Подальша поведінка роздрібних цін залежатиме від обсягів картоплі нового врожаю, яку виробники зможуть реалізувати одразу після збирання, та кількості продукції, що буде закладена на зберігання. Ринок отримає більш точний орієнтир після завершення основної хвилі збирання, коли визначиться фактична пропозиція сезону.

Ще в серпні картопля дешевшала на тлі активного збирання: 20 серпня господарства пропонували її по 6–12 грн за кілограм залежно від якості, обсягу партії та регіону, а середня ціна за тиждень зменшилася на 14%. Це свідчить про те, що сезонний фактор уже кілька тижнів залишається ключовим для гуртового сегмента.

На початку вересня експерти також прогнозували збереження відносно низьких цін до середини місяця. Водночас виробники звертали увагу на високі витрати на вирощування, добрива та логістику, що може обмежувати можливості для подальшого зниження цін після завершення масового надходження нового врожаю.