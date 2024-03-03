Карт-бланш Сирського: Зеленський дав добро на будь-які кадрові зміни в армії
2024-03-03    142

Карт-бланш Сирського: Зеленський дав добро на будь-які кадрові зміни в армії

Президент Володимир Зеленський очікує на початку наступного тижня конкретних пропозицій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін в армії й запланованих дій. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

“Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей”, – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що на початку тижня після, після повернення Сирського з фронту, очікує його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і дій.

Володимир Зеленський, карт-бланш, Олександр Сирський
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