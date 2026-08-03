Карлсон, Грін, Мессі: колишні соратники Трампа оголосили про створення антивоєнного руху

Колишні соратники президента США Дональда Трампа оголосили про намір створити новий антивоєнний політичний рух. Про це повідомило видання The Daily Beast, зазначивши, що до ініціативи долучилися телеведучий і журналіст Такер Карлсон, конгресмен Томас Мессі, колишня член Палати представників Марджорі Тейлор Грін та ексспівробітник американської розвідки Джо Кент.

За інформацією видання, учасники руху мають намір об’єднати політиків і громадських діячів, які виступають проти участі США у нових закордонних військових конфліктах. Поштовхом до створення ініціативи стали розбіжності із Дональдом Трампом щодо його нинішньої зовнішньополітичної позиції.

Марджорі Тейлор Грін опублікувала заяву у соціальній мережі X, у якій звинуватила президента США у відступі від передвиборчих обіцянок. «Ми говорили: жодних нових воєн за кордоном, і ми справді це мали на увазі, підтримуючи Дональда Трампа, тому що він дав цю обіцянку. Але він зрадив усіх нас», – написала вона.

Свій допис Грін супроводила фотографією зустрічі, що відбулася у будинку Такера Карлсона в американському штаті Мен. За даними The Daily Beast, саме там зібралися політики та громадські діячі, які обговорювали створення нового політичного об’єднання. Видання зазначає, що учасники зустрічі прагнуть сформувати окремий майданчик для просування ізоляціоністської та антивоєнної політики.

Такер Карлсон після звільнення з телеканалу Fox News зберіг значний вплив серед консервативної аудиторії завдяки власним медійним платформам. Томас Мессі неодноразово виступав проти розширення участі США у міжнародних військових операціях, а Джо Кент відомий критикою окремих рішень американського зовнішньополітичного істеблішменту.

Публічний конфлікт між частиною колишніх союзників і Дональдом Трампом виникає на тлі дискусій у Республіканській партії щодо ролі США у міжнародних конфліктах та використання американських ресурсів за межами країни. Усередині партії продовжують співіснувати прихильники активної зовнішньої політики та представники ізоляціоністського напряму.

Такер Карлсон тривалий час був одним із найвідоміших консервативних телеведучих США, а після завершення роботи на телебаченні розвиває власні інформаційні проєкти. Марджорі Тейлор Грін представляла штат Джорджія у Палаті представників Конгресу США та належить до найпомітніших політиків консервативного крила Республіканської партії. Томас Мессі є чинним членом Палати представників від штату Кентуккі, а Джо Кент раніше працював у розвідувальних структурах США та балотувався до Конгресу.

Оголошення про створення нового руху не означає автоматичного формування окремої політичної партії чи участі у виборах. Подальший розвиток ініціативи залежатиме від того, чи зможуть її засновники сформулювати спільну програму, залучити інших представників Республіканської партії та визначити формат політичної діяльності.