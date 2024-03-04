Каріна Мазяр: модель потрапила у скандал

Відомий журнал «Vogue Ukraine» розкритикували через нову обкладинку під назвою «Україна сьогодні», на якій у ролі військової виступила Каріна Мазяр, а на тлі – кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуна, пише Фраза.

Каріна Мазяр – відома українська модель.



Коментатори під публікацією розділилися на два табори. Один похвалили ідею Vogue, інші — жорстко розкритикували.



Ось лише деякі коментарі:

«Я не зрозуміла цієї обкладинки. Чому усмішки, нам дуже весело? Чому громадянська грає військову? Хіба мало у нас гарних дівчат справжніх військових?».



«Серйозно? Може, не робитимемо гламур із війни?».