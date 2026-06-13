Кандидатка в мери Кракова викинула прапор України у смітник

Кандидатка на посаду мера польського Кракова Маріанна Шрайбер опублікувала у соціальних мережах передвиборчий ролик, у якому демонстративно знімає український прапор з адміністративної будівлі та викидає його у смітник. Відео з’явилося 13 червня на платформах Instagram та X і стало частиною її виборчої кампанії перед майбутніми місцевими виборами у Польщі.

У ролику також показано, як політикиня викидає прапор Європейського Союзу. Після цього вона заявляє про намір повернути Кракову те, що називає «польською нормальністю». Серед її передвиборчих обіцянок — залишити на муніципальних будівлях лише державний прапор Польщі, прибрати символіку України та ЄС із публічного простору, а також посилити акцент на традиційних і християнських цінностях.

Маріанна Шрайбер відома у Польщі як медійна особа, учасниця телевізійних проєктів та спортивних змагань зі змішаних єдиноборств. Її політична діяльність неодноразово супроводжувалася гучними заявами щодо міграційної політики, відносин Польщі з Європейським Союзом та підтримки українських біженців. Останній ролик став одним із найрезонансніших епізодів її кампанії та швидко набрав сотні тисяч переглядів у соцмережах.

Поява такого відео відбувається на тлі складної політичної дискусії в Польщі щодо масштабів допомоги Україні після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни. З 2022 року Польща стала одним із ключових партнерів Києва у військовій, гуманітарній та дипломатичній сферах. За цей час країна прийняла мільйони українських громадян, які виїхали через бойові дії, а українська символіка регулярно з’являлася на державних та муніципальних установах як знак підтримки.

Останніми роками питання українсько-польських відносин дедалі частіше стає темою внутрішньополітичних кампаній. Представники окремих правих і націонал-консервативних політичних сил використовують тематику підтримки України для мобілізації власного електорату, особливо напередодні виборів. На цьому тлі символічні акції, пов’язані з українським прапором або допомогою біженцям, нерідко викликають широкий суспільний резонанс.

Станом на момент публікації офіційної реакції влади Кракова на відео не оприлюднювали. Водночас ролик активно поширюється у польському та українському сегментах соціальних мереж, де користувачі обговорюють як саму акцію, так і політичні меседжі, які вона містить. Частина коментаторів розглядає відео як елемент передвиборчої стратегії, спрямованої на привернення уваги до кампанії кандидатки.

Експерти з політичних комунікацій звертають увагу, що подібні інформаційні приводи можуть суттєво впливати на перебіг місцевих виборів, особливо в умовах високої конкуренції між кандидатами. Для українсько-польських відносин такі інциденти мають переважно символічний характер, однак здатні посилювати суспільні дискусії щодо ролі України у внутрішній політиці сусідньої держави.