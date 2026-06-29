Канада вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Канади з футболу стала першим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, обігравши команду Південно-Африканської Республіки з рахунком 1:0. Матч першого раунду плейоф відбувся 28 червня в Лос-Анджелесі, а переможний гол у компенсований до другого тайму час забив півзахисник Стівен Еустакіо. Завдяки цій перемозі канадська команда вперше в історії подолала стадію плейоф мундіалю та встановила нове національне досягнення.

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Поєдинок розпочався за рівної боротьби, а перший тайм завершився без забитих м’ячів. Канада володіла територіальною перевагою та створила кілька небезпечних моментів, однак воротар збірної ПАР Ронвен Вільямс двічі врятував свою команду. На 22-й хвилині він парирував удар Дерека Корнеліуса після стандартного положення, а перед самою перервою відбив удар Тейджона Б’юкенена, який завдавав пострілу з близької відстані після добивання.

Після перерви збірна Канади продовжила тиснути на суперника, тоді як ПАР зробила ставку на швидкі контратаки та компактну гру в обороні. Основний час матчу завершувався без голів, однак уже в компенсовані хвилини канадці змогли реалізувати одну з останніх атак. На 90+2-й хвилині Стівен Еустакіо завдав точного удару з меж штрафного майданчика, відправивши м’яч у нижній лівий кут воріт і принісши своїй команді мінімальну перемогу.

Для Канади цей успіх став історичним. До чемпіонату світу 2026 року збірна лише двічі брала участь у фінальній частині мундіалю — у 1986 та 2022 роках. На світовій першості 1986 року команда завершила виступи на груповому етапі, посівши підсумкове 24-те місце, а на турнірі в Катарі також не змогла вийти до плейоф. Нинішній результат став найкращим за всю історію виступів канадців на чемпіонатах світу.

Не менш символічним є й той факт, що чемпіонат світу 2026 року частково проходить у Канаді, яка разом зі США та Мексикою вперше приймає мундіаль. Попри це, матч із ПАР відбувся в Лос-Анджелесі. Домашній статус турніру не гарантував канадцям переваги, однак команда змогла використати шанс і продовжити боротьбу за титул.

Для збірної Південно-Африканської Республіки цей турнір також став історичним. Команда вперше змогла подолати груповий етап чемпіонату світу, хоча раніше тричі брала участь у фінальній стадії мундіалю. Вихід до плейоф уже став найкращим результатом в історії південноафриканського футболу, однак продовжити виступ на турнірі команді не вдалося.

Наступний матч Канада проведе в 1/8 фіналу проти переможця пари Нідерланди — Марокко. Зустріч цих команд запланована на 30 червня, після чого визначиться суперник канадців у боротьбі за вихід до чвертьфіналу. Таким чином саме збірна Канади стала першою командою, яка офіційно забезпечила собі місце серед 16 найсильніших збірних чемпіонату світу 2026 року.