Канада і Велика Британія оголосили нові санкції проти Росії
2026-16-06    76

Канада і Велика Британія оголосили нові санкції проти Росії

Канада та Велика Британія 16 червня оголосили про запровадження нового пакета санкцій проти Росії під час саміту G7. Обмеження спрямовані на російський тіньовий флот, підприємства оборонного сектору, фінансові мережі, що використовуються для обходу міжнародних санкцій, а також окремих фізичних і юридичних осіб. Про рішення повідомили прем’єр-міністри Марк Карні та Кір Стармер, наголосивши на необхідності подальшого посилення економічного тиску на Москву.

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За словами глави уряду Канади, до нового санкційного списку Оттави включено 162 особи, компанії та судна, які, за оцінкою влади, пов’язані з підтримкою російської військової машини або допомагають обходити чинні міжнародні обмеження. Канадська сторона заявляє, що крок покликаний ускладнити фінансування війни та обмежити можливості Росії використовувати глобальні торговельні маршрути.

Велика Британія водночас анонсувала 70 нових санкційних заходів. Вони стосуються суден так званого тіньового флоту, елементів ланцюгів постачання для російської оборонної промисловості та фінансових структур, які застосовуються для приховування операцій і обходу вже чинних міжнародних заборон. Лондон також заявив про намір посилити заходи, спрямовані на недопущення потрапляння західних технологій до російських збройних сил.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після переговорів із лідерами країн G7 заявив, що учасники саміту дійшли спільної думки щодо ефективності санкційної політики. За його словами, економічний тиск на Росію має зростати, оскільки це, на переконання союзників, сприяє ослабленню військового потенціалу країни та підтримує позиції України.

Окрему увагу британська влада приділяє боротьбі з тіньовим флотом, який використовується для перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень. За оцінками Лондона, до таких схем можуть бути залучені понад 700 суден, що змінюють прапори, власників або маршрути для приховування походження вантажів та уникнення санкційного контролю.

На тлі оголошення нового пакета санкцій британські органи влади також повідомили про затримання в Ла-Манші нафтового танкера, який прямував із Росії. Капітана судна звинуватили у порушенні санкційного режиму. Цей випадок став одним із найбільш резонансних прикладів практичного застосування обмежувальних заходів щодо морських перевезень, пов’язаних із російським енергетичним сектором.

Останні рішення Канади та Великої Британії стали продовженням політики координації санкцій між західними партнерами. Від початку повномасштабної війни проти України країни G7 неодноразово розширювали списки обмежень, намагаючись ускладнити доступ Росії до фінансових ресурсів, сучасних технологій та міжнародної логістики. Нові заходи можуть ще більше обмежити діяльність компаній і суден, що беруть участь у транспортуванні російських енергоносіїв та забезпеченні оборонного виробництва.

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