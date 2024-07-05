Камеральна перевірка ФОП 2024: що відбувається?

Найбільш масовою зараз є камеральна перевірка ФОП, яка проводиться без їх участі.

“Камеральна перевірка – це коли гарний працівник податкової чи працівниця податкової сидять в себе в податковому офісі, відкривають наш податковий кабінет і дивляться, що ж там може бути не так”, – зазначає податковий консультант Михайло Смокович.

Зокрема, співробітники ДПС моніторять наявну базу даних щодо можливості таких порушень:

◾️ Невчасне подання декларації;

◾️ Невчасна сплата податку;

◾️ Заниження зобов’язань в податковій декларації. Коли невірно заповнили декларацію, чим занизили дохід чи/та суму єдиного податку;

◾️ Порушення умов перебування на спрощеній системі. Можливо, перевищення доходу, здійснення діяльності, яка не підпадає під перебування на спрощеній системі чи у певній групі єдиного податку.